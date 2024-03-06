Uğur Batur dostlarını ağırladı

Uğur Batur, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı Ali Baba Balıkçısı’ndaki davette aynı zamanda birbirinden kıymetli eserin olduğu bir müzayede de gerçekleştirdi.

Üç sanatçının sahne aldığı akşamda renkli ve eğlenceli bir müzayede oldu. Akşam yemeğinde bir araya gelen misafirler müzik ve eğlencenin de keyfini çıkardılar. Uğur Batur, arkadaşı Burcu Kartoz’a sürpriz yaparak yeni yaşını kutladı.

Davete katılan isimler arasında; Arte Tahir, Sonay Kale, Türkan Şerbetçi, Ayla Özcan, Betül Ayça, Şerife Ayça, Ayşegül Kayabay, Başak-Feza Fırat, Binnur Gülbey Fidan, Mehmet- Aysun Özyurt, Burcu- Derya - Türkan Kartoz, Çağla Onan, Gamze Erginoğlu , Gülçin Çelebi, Gülsüm Akkaş, Günnur - Osman Kamaşık, Hayati- Figen Babaoğlu, Hilal Kallıkçı, Kendi, Nur Demirağ, Melda Aksu , Gülşah Çınar, Müge Sırmabıyık, Naz Kamaşık, Nesrin İlter, Nurdan Karaçay, Özgür İrey, Uğur Volkan Keçeci, Sibel Vatandost, Şebnem Ertaul, Gülcan Gencay, Tuğba Sayıl ve Kenan Yıldız vardı.