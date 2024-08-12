Uğur Batur’dan Bodrum’da muhteşem yaz daveti

Sanat dünyasının tanınmış isimlerinden müzayedeci Uğur Batur, dün akşam Bodrum'un gözde mekanlarından Dürdane 1901’de merakla beklenen yaz davetini gerçekleştirdi. 120 seçkin davetlinin katıldığı bu özel etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren davette, konuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Bodrum’un eşsiz atmosferiyle bütünleşen etkinlikte, ünlü sanatçı Bülent Özdemir sahne aldı. Özdemir'in performansı, davetlilere müzik dolu anlar yaşatarak geceye damgasını vurdu.

Bu seçkin davet, sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. Konuklar, Bodrum'un büyüleyici akşamında hem Uğur Batur'un ev sahipliğinde sanat dolu bir gece geçirmenin tadını çıkardı hem de dostlarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

Dürdane 1901’in eşsiz ambiyansında gerçekleşen bu unutulmaz gecede Derya-Tülin Kartoz çiftinin evliliklerinin 42. Yılı kutlamasına denk gelince Uğur Batur ve işletmeci Ulaş Efe Ceyhan sürpriz yaparak Kartoz çiftine pasta üfleterek mutluluklarına ortak oldular.

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