Uğur Aslan: Bu inançla yaşıyorum artık

Uğur Aslan, Aqua Florya AVM’nin Amfi Sahnesi'nde sahne aldı. 'Ay Işığında Müzik' etkinlikleri kapsamında konser veren sanatçı, İngiltere'den döndüğünü söyledi.



Aslan, "Kızımız eylül ayında ekonomi okumak için Londra'da olacak. Onun koşullarını oluşturabilmek için gittik. Onun adına mutluyuz ama baba olarak yüreğimde köz var" dedi.



'Derdi Olan Şarkılar'dan oluşan üç eser çıkaran Aslan, "Malın mülkün hiçbir şeyin ifade etmediğini gördüm. İnsanların hayatları boyunca yersiz sahip olma arzusuna ve bir şeyi elde etme isteğine kafayı taktım. Bunlara ışık tutabilecek şarkı kurcaladım ve bu üç eseri buldum.



İnsanlara minikte olsa hayatlarına katkı sağlayabileceği ümidiyle koyduk. Bu trajedide insanları yarısı enkazın altında yarısı üstünde kaldı. Şarkıyı okuyabilmek için gözlerimi her kapattığımda yaşadığım o anlar gözümün önünden geçti. İçinde deprem geçen cümlede boğazım düğümleniyor.“ dedi.