Üç top model Bodrum'da podyumda

İş ve sanat dünyasından önemli isimlerin katıldığı davette podyuma Özge Ulusoy ile Demet Şener baş mankenler olarak çıktılar. Defilede İvana Sert’te modellik yaptı. Swissôtel Living Bodrum Genel Müdürü Koray Sarısan, “Swissôtel Living Bodrum’un, bölgeye yeni bir soluk katacağını söyledi.

Kısa bir süre önce Bodrum Gündoğan’da kapılarını açan ve misafirlerini ağırlamaya başlayan Swissôtel Living Bodrum düzenlediği açılış etkinlikleri ile de dikkat çekiyor. Açılış organizasyonunu Fashiontv Yönetim Kurulu başkanı Enis Onat’ın düzenlediği tören, otelin “beach” kulübü Fournos’ta muhteşem bir defile ile yapıldı.

Ünlü modacı Cafer Andıç’ın tasarladığı Fashiontv’nin yeni koleksiyonu, ünlü modeller Özge Ulusoy ve Demet Şener in baş manken olduğu bir model kadrosuyla podyuma çıktı. Defilede ayrıca İvana Sert’ te modellik yaptı. Açılış davetine iş ve sanat dünyasından pek çok seçkin isim katılırken Swissôtel Living Bodrum Genel Müdürü Koray Sarısan, Swissôtel Living Bodrum’un, bölgeye yeni bir soluk katacağını söyledi.

SWISSÔTEL LIVING BODRUM GÜNDOĞAN’DA

Bodrum’un eşsiz manzarasına ve en temiz denizine sahip olması ile bilinen Gündoğan’da bulunan Swissôtel, 260 yatak kapasitesi ile misafirlerine hizmet verecek.

Swissôtel Living Bodrum ayrıca rezidansları ve villalarıyla da farklı bir konsept sunuyor. Ev konforunu aratmayan iki ve üç odalı süit odaları ile de hizmet veren otelde Purovel spa salonu, farklı à la carte restoranlar bulunuyor.