Tween’in yeni kampanyasının marka yüzü Mert Demir oldu

Gündelik silüetlerde yalınlığın yeniden tanımlanması düşüncesinden ve Mert Demir’in Gözlerime Bak isimli parçasından yola çıkan koleksiyondan parçaların sergilendiği geceye aralarında Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ve eşi Serpil Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Emir Orakçıoğlu, Orkan Orakçıoğlu, Sare Orakçıoğlu, Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu ve eşi Kerem Biberoğlu, Onur Orakçıoğlu ve eşi Deniz Orakçıoğlu, , Hüsna Engin ve eşi Oğuz Engin, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Sarp Apak, Pelin Karahan ve Bedri Güntay, Özge Ulusoy, Necip ve Didem Memili, Zeynep Demirel, İlker Kızmaz, Bülent İnal ve Melis Tüysüz, Umut Kurt, İlker Ayrık, Alican Aytekin, Aybüke Albere, Sercan Yaşar, Sandra Lazoğlu, Selin Yağcıoğlu, Ala Tokel, Derev Clara Kösedağ gibi ünlü konuklar katıldı.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu iş birliğinden bahsederken “Hep değişimin ve gelişimin içinde olan bir markayız. Kurumsal iletişim ve marka pozisyonlaması noktasında, bu lansmanda Mert dışında başka biri olamaz diye düşündük. Tween’in büyük bir mirası var; dünyanın en önemli tasarımcılarıyla çalıştık. Bu iş birliğiyle birlikte, bu ülkeden ‘marka çıkmaz’ diyenlere inatla verecek bir cevabımız var: Bu topraklardan marka çıkar,82 ülkede, dünyanın her coğrafyasında varız ve katlanarak büyümeye devam edeceğiz.” sözleriyle heyecanını belirtti.

Değişen ve yenilenen stil kodlarından ve minimalizmden ilham alan Herkese İnat koleksiyonunu Mert Demir eşliğinde tanıtan Tween, fazlalıklardan arınarak zamanın ötesinde bir estetik sunuyor. Tween’in, gündelik rutinleri tasarımın gücüyle birleştirdiği 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun kampanya çekimlerinde, başarılı müzisyen Mert Demir’in kendine has ve cesur tarzı Tween’in şık ve nötr tonların minimalizmini destekleyen sade estetiğiyle birleşiyor.