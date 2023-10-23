Tüyap’ta büyük buluşma

Ünlü organizatör ve yapımcı Ahmet San ile menajerliğini üstlendiği Emrah Tüyap Kitap Fuarı’nda...  

Ünlü organizatör ve yapımcı Ahmet San geçtiğimiz günlerde Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan  “ SAN- Hiçbir Şey İmkansız Değildir “  kitabıyla bu yıl 40. yılını  kutlayacak İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak.

İletişimci Banu Noyan moderatörlüğünde, 29 Ekim Pazar günü saat 12.00 ‘de Tüyap İnteraktif Salon’da  tüm misafirlerin katılımına açık olarak gerçekleşecek söyleşinin sürpriz konuğu Ahmet San’ın menajerliğini üstlendiği ilk star, ünlü  sanatçı  Emrah  olacak.

Mesleğinde  40.Yılını doldurmuş, filmleri hasılat rekoru kırmış, televizyon dizileri yüksek reytingler almış, albümleri milyonlar satmış büyük sanatçı Emrah ve Ahmet San, moderatör  Banu Noyan’ın hazırladığı ve herkesin merak ettiği sorulara samimiyetle cevap verecekler. 

Ahmet San söyleşi sonrası okurlarına kitaplarını imzalamak için Destek Yayınları Standında olacak.

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