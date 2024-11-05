Tüyap Kitap Fuarı’nda özel bir söyleşi

Ahmet San Destek Yayınları etiketiyle listelerde uzun süredir yer alan kitabı “SAN- Hiçbir Şey İmkansız Değildir “ ile İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak.

İletişimci Banu Noyan moderatörlüğünde, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da Tüyap 4. Salon İnteraktif Etkinlik Alanı’nda tüm misafirlerin katılımına açık olarak gerçekleşecek söyleşinin sürpriz konukları Ahmet San’ın kitabında da “çok yakın arkadaşlarımdır” dediği efsanevi MFÖ grubunun üyesi Fuat Güner olacak. Grubu daha ilk günlerinden beri destekleyen Türk radyoculuğu ve televizyonculuğuna bir devre imzasını atmış ünlü müzik yapımcısı İzzet Öz de o anları paylaşacak.

Geçtiğimiz yıl Özkan Uğur’un kaybıyla sevenlerini derin bir üzüntüye boğan grup, 1984 yılında çıkardıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız ile müzik hayatlarına başlamış ve Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında da temsil etmişti. Hayranlarının zihninde gerek şarkıları gerekse sahne performanslarıyla zamansız olmayı başarmış unutulmaz ender gruplardan olan MFÖ, bu uzun soluklu yolculukta yaşadıkları önemli anlarını o günlerde menajerliklerini yapmış Ahmet San ile birlikte tekrar hatırlayacak.

Fuat Güner ve İzzet Öz’ün katılımıyla 9 Kasım Cumartesi günü İstanbul Beylikdüzü Tüyap Kitap Fuarı’nda herkese açık yapılacak söyleşinin ardından ünlü organizatör ve yapımcı kitaplarını imzalamak üzere Destek Yayınları standında okurlarıyla beraber olacak.