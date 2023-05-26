Tuvana Türkay’dan yeni proje

Tuvana Türkay, yakın arkadaş olduğu Asuman Dabak ile ortak bir projede bir araya geleceklerinin müjdesini de verdi. İşte detaylar...

Ünlü bir reklamcı olan Jacques Lassegue’nin düğün gününde sıra dışı olayların yaşandığı ‘Tepetaklak’ tiyatro oyunu, geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de izleyici ile buluştu.

Tiyatro Sahnekarlar tarafından sahnelenen oyunu izlemeye gelen isimler arasında; Tuvana Türkay ve Atilla Atasoy da vardı.

“Oyunu çok merak ediyordum. İzlemeyi çok istiyordum, fırsat bulunca da hemen geldim” diyen Tuvana Türkay, yakın arkadaş olduğu Asuman Dabak ile ortak bir projede bir araya geleceklerinin müjdesini de verdi.

Oyuncular arasında yer alan Volkan Severcanı’ın kızı Melis Severcan’ın Fransızca’dan Türkçeye çevirdiği oyunda; Asuman Dabak, Bora Severcan, Emin And, Gülçin Gürlek ve Özge İnce rol alıyor.

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Tuvana Türkay

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