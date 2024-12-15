Türkiye yeni yıldızlarını seçti!

Türkiye’nin podyum, sinema ve televizyon dünyasına yeni yıldızlar kazandıran Alyalina Klass Model Türkiye yarışması, muhteşem bir final gecesiyle sona erdi.

(Jüri)

Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen finalde 20 kadın ve 20 erkek finalist hünerlerini sergileyerek jüri karşısına çıktı. Muammer Kapucuoğlu'nun jüri başkanı olduğu organizasyonda Bekir Aksoy, Murat Aygen, Benan Kurtuluş, Melec Çakmak, Berna Öztürk, Emel Yıldırım, Pınar Güve, Mevlüt Dede, Açelya Elmas, Edda Dora, Nazan Eke, Onur Tümer, Furkan Certel gibi sektörün önemli isimleri jüride yer aldı. Gecenin sunuculuğunu ise Nefise Karatay üstlendi.

(Dereceye girenler)

Yarışma öncesi jüri üyeleri basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Jüri başkanı Muammer Kapucuoğlu “Klass Model Türkiye olarak ilk kez güzellik yarışması yapıyoruz. Amacımız yeni starlar kazandırmak. Bu yüzden de çok büyük bir yarışma organize ettik. Yaklaşık 6 aydır bununla ilgileniyoruz. Böyle organizasyonların eksikliğini hissettik çünkü.” dedi.

(Dereceye girenler)

Jüri üyelerinden Murat Aygen “Çok şık bir gece olacağına eminim. Uzun yıllar devam etmesini ve bu seçkin halinin devam etmesini istiyorum” dedi. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Nefise Karatay ise “Sevgili Muammer aylardır hazırlanıyor bu gece. Bu gecenin bir parçası olmak gurur benim için” dedi.

(Birinciler- Tuğçe Kaya - Teoman Sancaktar)

Basın mensuplarının “Son yapılan ödül törenleri çok eleştirildi. Özellikle Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen’in seçilmesi çok konuşuldu. Siz seçim yaparken en çok neye dikkat ettiniz?” sorusuna ise Kapucuoğlu “Bizim buradaki amacımız güzelliğe dikkat etmek. Ana konumuz güzellik. Ses tonuna kadar buradaki yarışmacılara dikkat edeceğiz. Biz sadece bir model değil, star çıkarmak istiyoruz. Jürimiz de star olduğu için, starlar starları seçecektir. Bizden çıkanlar pozitif anlamda çok konuşulacak” dedi.

(Birinciler- Tuğçe Kaya - Teoman Sancaktar)

Tuğçe Kaya ve Teoman Sancaktar isimli yarışmacılar, birincilik unvanını kazanarak Türkiye’nin yeni yıldızları olarak seçildi. İkincilik ödülünü Lara Nil Sancaktar ve Sebahattin Önbey kazanırken, üçüncülük ödülü ise Ezgi Alhuda ve Efe Gaberoğlu arasında paylaşıldı.

(Nefise Karatay)

Mansiyon ödüllerinde ise Klass Foto Model ödülünü Buse Şahbaz ve Leon Barkın, Klass Fizik ödülünü Hale Nur Vural ve Alper Yılmaz, Klass Catwalk ödülünü Meyra Daşdan ve Efe Baran, Klass Face ödülünü Bengisu Baykalve Serhat Dağıstanlı, Alyalina Klass Model ödülünü ise Çağla Şen ve Tan Kırkyıldız kazandı.