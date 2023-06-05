Türkiye’nin ilk kripto müzik plak şirketini kurdu

Dünyaca ünlü Dj producer Burak Yeter’in kurduğu Türkiye’nin ilk kripto müzik plak şirketi Connection Şirketi Connection Star kripto para plak şirketi prodüktörü Selin Ürker'in daveti ile ünlü sanatçı ve dostları eşliğinde, Taksim İstiklal caddesinde bulunan "360 İstanbul" isimli eğlence mekanında kutladı.

Dünyaca Ünlü Dj Burak Yeter, NFT, dijital işlerin internet üzerinden alım satım işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan teknolojisini Türkiye’de ilk defa kripto müzik plak şirketi ile birleştirdi.

Kurduğu dijital şirket hakkında muhabirlerle sohbet eden ünlü Dj, "Çok heyecanlıyız. Artık çalıştığım sanatçı arkadaşlarımda dijital işlerini internet üzerinden alım satım işleminin gerçekleştireceği bir NFT teknolojisini sağladık. Rahatça müziklerini oradan da satabilecekler çok mutluyuz." dedi. Sahneler ile ilgili açıklama yapan Yeter, "Çok çalışıyoruz, önümüzde yurtdışı konserleri var dünyayı gezeceğiz." dedi. Aşk soruları sorulduğunda tebessüm eden DJ, "Benim aşkım sizlersiniz, yoğun bir şekilde müziğe devam ediyorum." diye konuştu. Röportaj esnasında gazetecilerin dikkatini çeken takım elbisesinin üzerindeki etiketi sökmemesi sorulunca Yeter, "O benim uğurum. Bilerek sökmedim. Annem de aynısını söyledi." diyerek kahkaha attı.

"TÜRK ERKEKLERİ ROMANTİK DEĞİL"

Ünlü şarkıcı Banu Zorlu’da geceye katılanlar arasındaydı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Zorlu, "Burak çok güzel bir şey geliştirdi, çok sevindim. Onun için buradayım her şey çok güzel, beraber çalışmalarımız olucak." dedi. Geçtiğimiz haftalarda ‘Türk erkeğini romantik bulmuyorum’ şeklinde açıklamalar yapan Zorlu’ya, muhabirlerin, "Neden Türk erkeklerini beğenmiyorsunuz sorularının üzerine, Zorlu "Romantik bulmuyorum ben Türk erkeklerini, biraz romantik olmalılar bence. Anadolu erkeği şart her kadına... Nerede o eski erkekler?" diye sitem etti. Ardından ekleyen Banu Zorlu, "Aradığım aşkı bir kere bulmuştum pandemi dönemiydi, ayrıldık ve erkek arkadaşım yurtdışına gitti, depresyona girmiştim dedi.