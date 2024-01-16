Türkiye güzelleri Buse İskenderoğlu ile Şevval Şahin'in doğal halleri! Neden makyaj yapmadıkları açıkladılar!

Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ile Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Makyajsız olmalarına Şahin, "Zaten yüzde 95 yapmıyorum. Doğal şeyler kullanıyorum. Botoks ve dolgu yapmıyorum" derken İskenderoğlu, "Podyum ve kamera önünde değilsem makyaj yapmıyorum" dedi. Instagram'ı aktif kullanan Şahin, "Sosyal medyayı kullanmayı seviyorum. Hayatın parçalarını paylaşmayı ve ilham vermeyi seviyorum" dedi. Sinema filmi olduğunu söyleyen İskenderoğlu, "İkinci projem. Bu defa başrol kadın oyuncuyum. Set eğlenceli geçti. Nisan sonu vizyona girecek. Benim için daha tutkuluydu. İleride beni oyunculuk yaparken görebilirsiniz. Canlı yayından daha güzel. Hata yapınca birkaç tekrar etme şansınız var. Film ekibi tiyatrocu olduğu için daha kolay sahnelere girdim. Kadroda Bülent Çolak gibi isimler var" diye konuştu.



ANLIK YAŞAYAN BİRİYİM

İskenderoğlu, "Oyunculukta kurallarınız var mı?" sorusuna, "Şu an öyle bir şey düşünmedim. Senaryo gelirse o zaman düşünebilirim. Anlık yaşayan biriyim" yanıtını verdi.

Modellerin oyunculuğa geçiş yapması nedeniyle bazen eleştiriler almasına İskenderoğlu, "Çekinmiyorum. Sonuçta deneyerek, öğreniyoruz. Denemeden sevip, sevemeyeceğimizi bilemeyiz" ifadelerini kullandı. "Yıllar önce oyunculuk eğitimi aldım" diyen İskenderoğlu, "Şimdi tekrardan istiyorum. Serenay Sarıkaya ve Merve Dizdar'ı çok beğeniyorum. Açıkçası çok Türk dizileri izlemiyorum" dedi.