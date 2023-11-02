Türkiye'de sağlık alanında devrim!

12 yıldır Amerika, Hong Kong ve Hollanda'da faaliyet gösteren Resetyourself, Türkiye'de Reset Yourself Sağlık Teknoloji Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak yeni bir döneme adım atıyor.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yücelbaş, büyük ortağı eski milletvekili Firouze Zeroual ve Michelle Periquet ile birlikte, SBÜ Validebağ Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Detuam’ın Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi ile Teknopol İstanbul'un Ar-Ge çalışmalarına odaklanıyor.

Ayrıca, Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çömlek liderliğinde yürütülen bu önemli işbirliği, sağlık alanında büyük bir devrimin habercisi olarak görülüyor.



Reset Yourself, her insanın benzersiz biyokimyasını ortaya çıkarmak için eski şifa yöntemlerini en son bilim ve teknolojiyle birleştiren bir sağlık teknolojisi şirketidir.

(Prof.Dr.Şaban Tekin, Michelle Perquet,Kadir Yücelbaş, Firouze Zeroual, Dr.Orhan Çömlek)

Saç mineral ve ağır metaller analizini bir tarama aracı olarak kullanan bu yenilikçi yaklaşım, bireylerin diyetlerinin ve yaşam tarzlarının vücutlarını hücresel düzeyde nasıl etkilediğini daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor ve fiziksel ve zihinsel performansı nasıl optimize edebilecekleri konusunda kişiselleştirilmiş bilgiler sağlıyor. Bu kişiye özel yapılan sonuçlar sayesinde hastalıklara önlem alınmış oluyor. Bu büyük adım, Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanında en önde gelen ülkeler arasında anılmasını hedefliyor. Reset Yourself Sağlık Teknoloji Şirketi, gelecekte sağlık hizmetlerini dönüştürmeye yönelik önemli bir misyon üstleniyor. Türkiye de ilk saç analiz çalışma ortak çalışma protokolü imzalandı.