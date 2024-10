Türkan Şoray için yazılan ilk şarkı

Müzik eğitimini Amerika'daki UALR'da (University of Arkansas at Little Rock Music School) tamamlayan Gökhan Esen, Türkiye'ye döndükten sonra Türkiye'de müzik çalışmalarına devam ediyor. Usta müzisyen Gökhan Esen, şimdi ilk profesyonel şarkı çalışmasıyla müzik dünyasına merhaba diyor.

DMC etiketiyle "Bir Film Gibi" 4 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle ve Türkan Şoray sevenleriyle buluştu.

Sözü ve müziği Dr. Selahattin Erhan'a ait olan Bir Film Gibi'nin düzenlemesi de Gökhan Esen'e ait. Şarkının klibinin yönetmenliğini Erkan Nas üstlenirken, şarkının klibinde alınan özel izinlerle Türkan Şoray'ın Vesikalı Yarim filminden görüntüler kullanıldı.

Bir Film Gibi, Türk Sineması'nın Sultanı Türkan Şoray'a ithafen yazılan ilk şarkı olma özelliğini taşıyor. Sözü ve müziği onlarca başarılı şarkıya imza atan Dr. Selahattin Erhan'a ait olan Bir Film Gibi, Türkan Şoray'ın siyah beyaz Türk filmi klasiği olan "Vesikalı Yarim" filmindeki olağanüstü oyunculuğundan esinlenilerek hazırlanmış. Şarkının klibinde de özel izinlerle Vesikalı Yarim'den görüntüler yer alıyor. Gökhan Esen, Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonraki ilk single'ında bu şarkıyla buluşmasının kendisi için çok özel ve önemli olduğuna vurgu yapıyor.