Türkan Şoray duygulandığı anı açıkladı

Türk sinemasının usta sanatçısı Türkan Şoray’a Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından ‘Onur Nişanı’ takdim edildi.



Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali çerçevesinde Türkan Şoray, Türk dünyası kültür ve sanatına yapmış olduğu üstün katkılarından dolayı bu nişana layık görüldü.



Kırgız Türkü yazar Cengiz Aytmatov'un 'Selvi Boylum Al Yazmalım' kitabından uyarlanan 1978 yılında beyaz perdeye taşınan filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray, ailenin avini ziyaret etti.



Şoray, duygularını dile getirdi.



Instagram'dan paylaşan sanatçı, "Kırgızistan ziyaretimde “Selvi Boylum Al Yazmalım‘ın yazarı, dünyaca ünlü Cengiz Aytmatov‘un evini ziyaret ettim, müzeye dönüştürülmüş. Cengiz Aytmatov, önceki ziyaretimde beni bu evde ağırlamıştı. Anılarım tazelendi. Yemek masasında,onun koltuğunda oturdum. Ablası, oğlu ve torunları ile tanıştım. Evinde Selvi boylum Al Yazmalım filminin, afişini görmek, beni çok duygulandırdı" diye yazdı.