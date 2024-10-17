Türkan Şoray'a fahri doktora ünvanı verildi

Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Girne Amerikan Üniversitesi’nin akademik yılı açılış törenine katıldı.



Törene KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, öğretim görevlileri, öğrenciler, devlet görevlileri ve özel misafirler de katıldı.

Türkan Şoray, açılış töreni öncesi, Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ve Kıbrıs Şehitleri’nin mezarlarını ziyaret etti.



Elli yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Mehmetçiklere moral amacıyla Kıbrıs’a gelen sanatçı, şehitlik ziyaretinde elli yıl önce gördüğü erlerin mezarlarına rastlayarak duygusal anlar yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan açılış töreninin ardından GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, 2024-2025 akademik yılını “Barış Yılı” ilan ettiklerini dile getirerek barış çağrısı yaptı.

Törende, Türkan Şoray’a “Balıkçı Kız” filminden esinlenerek hazırlanan kırmızı beyaz renkteki GAÜ cübbesi giydirilerek “Fahri Doktora” ünvanı takdim edildi.



Fahri doktora ünvanını aldıktan sonra konuşma yapan sanatçı, eğitimin kendisi için kutsal olduğunu dile getirerek şu sözleri söyledi: “Elli senedir Kıbrıs benim sevdam haline geldi. Elli sene önce buraya geldiğimde ‘Keşke burada her şey güzel olsa’ demiştim. Kıbrıs’ın bağımsızlığına kavuşmasına en az Kıbrıslı kardeşlerim kadar mutlu olmuştum.

Hayalim hep Kıbrıs’a gelmekti ve Kıbrıs’ın o sıcacık insanlarıyla kavuşmak, kucaklaşmaktı. Değerli üniversitenin daveti benim için büyük mutluluk oldu. Seve seve geldim.” dedi.

Konuşmasının ardından Şoray’a, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından GAÜ adına anı plaketi sunuldu.