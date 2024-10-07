Türk sinemasının klasikleri ve onlarca farklı tiyatro oyunu ekim ayında İBB kültür merkezlerinde

Ekim ayı boyunca İBB Kültür merkezlerinde her yaştan İstanbullu için düzenlenen etkinlikler, yetişkinlere yönelik film gösterimleri ve tiyatro oyunlarıyla devam ediyor.

Kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen etkinlikler, 14 ilçede bulunan kültür merkezlerinde Türk sinemasında iz bırakan filmleri ve onlarca tiyatro oyununu ücretsiz olarak İstanbullularla buluşturuyor. İstanbul’un dört bir yanındaki kültür merkezlerinin ekim ayı programıyla ilgili detaylı bilgilere  kultursanat.istanbul adresinden, etkinliklerin ücretsiz biletlerine ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. 

Kültür merkezlerinde hem çocuklar hem de yetişkinler için düzenlediği konserler, tiyatro oyunları, film gösterimleri ve atölyelerle yeni sezonda da İstanbul’un kültür ve sanat hayatına yön veren İBB Kültür, müziği, tiyatroyu ve sinemayı İstanbul’un dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. İBB Kültür’ün hazırladığı kültür merkezi programları her yaştan ve her kültürden İstanbulluya hitap eden etkinliklerle Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Çengelköy, Esenler, Fatih, Güngören, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi, Şile, Şişli ve Tuzla’ya soluk oluyor.

 

İBB Kültür’ün dolu dolu Ekim 2024 programında, Türk sinemasının klasik yapımlarından Av Mevsimi, Canım Kardeşim, Gülen Gözler ve Sultan filmleriyle Bülent Beyin Hikâyesi, Benimle Çıkar Mısın?, Anılarla Atatürk, Barda Son Gece, Einstein’ın İhaneti, Kabus, Zeytinyağlı Yaprak Sarması, Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Seyirci, Kalabalık Duası, Macbeth Mutfakta gibi daha onlarca tiyatro oyunu İstanbulluları bekliyor.

İBB Kültür’ün tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir. Etkinliklerin ücretsiz biletleri, İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir. 

EKİM 2024 YETİŞKİNETKİNLİKLERİ PROGRAMI 

İBB ARNAVUTKÖY KÜLTÜR MERKEZİ – ARNAVUTKÖY 

4 Ekim Cuma                19.00               Kendine Ait Bir Oda / Tiyatro (12+ yaş)

5 Ekim Cumartesi         19.00                Av Mevsimi / Sinema    

11 Ekim Cuma              19.00                Delibo / Tiyatro (13+ yaş)

12 Ekim Cumartesi       19.00                Canım Kardeşim / Sinema        

18 Ekim Cuma              19.00                Godot'yu Beklerken'i Beklerken / Tiyatro (13+ yaş)

19 Ekim Cumartesi       19.00                Gülen Gözler / Sinema 

25 Ekim Cuma              19.00                Palto / Tiyatro (9+ yaş)

26 Ekim Cumartesi       19.00                Sultan / Sinema

 

İBB DR. ENVER ÖREN KÜLTÜR MERKEZİ – BAHÇELİEVLER

 

4 Ekim Cuma                20.00                Anılarla Atatürk / Tiyatro (12+ yaş)

11 Ekim Cuma              20.00                Ekşi Elma Zoraki Damat / Tiyatro (12+ yaş)

18 Ekim Cuma              20.00                Gözyaşı Sarayı Kösem / Tiyatro (12+ yaş)

25 Ekim Cuma              20.00                Kıvılcımdan Aleve / Tiyatro (12+ yaş)

 

İBB CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ – BAKIRKÖY

 

4 Ekim Cuma                20.00                Öfkenin Yakın Geçmişi / Tiyatro (16+ yaş)

11 Ekim Cuma              20.00                Monologlar Müzesi-Balat / Tiyatro (11+yaş)

18 Ekim Cuma              20.00                İcat Çıkartmayın / Tiyatro (16+ yaş)

25 Ekim Cuma              20.00                Muamma / Tiyatro (13+ yaş)

 

İBB BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ – BAŞAKŞEHİR

 

4 Ekim Cuma                20.00                Benimle Çıkar Mısın? / Tiyatro (13+ yaş)

11 Ekim Cuma              20.00                Fısır Fısır / Tiyatro (15+ yaş)

18 Ekim Cuma              20.00                Siyanür / Tiyatro (15+ yaş)

25 Ekim Cuma              20.00                Korkuyu Beklerken / Tiyatro (13+ yaş)

 

İBB PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ – ESENLER

 

4 Ekim Cuma                20.00                Barda Son Gece / Tiyatro (7+ yaş)

5 Ekim Cumartesi         20.00                Av Mevsimi / Sinema    

11 Ekim Cuma              20.00                Einstein'ın İhaneti / Tiyatro (10 +yaş)

12 Ekim Cumartesi       20.00                Canım Kardeşim / Sinema        

18 Ekim Cuma              20.00                Üç Maymun / Tiyatro (16+ yaş)

19 Ekim Cumartesi       20.00                Gülen Gözler / Sinema

25 Ekim Cuma              20.00                Bülent Beyin Hikâyesi / Tiyatro (16+ yaş)

26 Ekim Cumartesi       20.00                Sultan / Sinema

 

İBB ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ – FATİH

 

4 Ekim Cuma                20.00                Bir Tatlı Kaşığı Çamur / Tiyatro (13+ yaş)

11 Ekim Cuma              20.00                Aman Ne Komik / Tiyatro (14+ yaş)

18 Ekim Cuma              20.00                Hafiye / Tiyatro (13+ yaş)

25 Ekim Cuma              20.00                Macbeth – İki Kişilik Kabus / Tiyatro (14+yaş)

 

İBB ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ – GÜNGÖREN

 

4 Ekim Cuma                20.00                Şahmaran / Tiyatro (15+ yaş)

5 Ekim Cumartesi         20.00                Av Mevsimi / Sinema

11 Ekim Cuma              20.00                Montaigne / Tiyatro (13+ yaş)

12 Ekim Cumartesi       20.00                Canım Kardeşim / Sinema        

18 Ekim Cuma              20.00                Zeytinyağlı Yaprak Sarması / Tiyatro (13+yaş)

19 Ekim Cumartesi       20.00                Gülen Gözler / Sinema 

25 Ekim Cuma              20.00                Kreutzer Sonat / Tiyatro (13+ yaş)

26 Ekim Cumartesi       20.00                Sultan / Sinema

 

İBB BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ – KARTAL

 

4 Ekim Cuma                20.00                Bir Terennüm / Tiyatro (13+ yaş)

5 Ekim Cumartesi         20.00                Av Mevsimi / Sinema    

7 Ekim Pazartesi          20.00                Bir Delinin Hatıra Defteri / Tiyatro (13+yaş)

11 Ekim Cuma              20.00                Kafatası / Tiyatro (13+ yaş)

12 Ekim Cumartesi       20.00                Canım Kardeşim / Sinema        

18 Ekim Cuma              20.00                Bir İdam Mahkumunun Son Günü / Tiyatro (15+yaş)

19 Ekim Cumartesi       20.00                Gülen Gözler / Sinema 

25 Ekim Cuma              20.00                Bay Samir / Tiyatro (16+ yaş)

26 Ekim Cumartesi       20.00                Sultan / Sinema

 

İBB SANCAKTEPE EYÜP SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ – SANCAKTEPE

 

4 Ekim Cuma               20.00                 Seyirci / Tiyatro (7+ yaş)

11 Ekim Cuma             20.00                 Biz Ayrı Para Birimlerinin İnsanlarıyız / Tiyatro (13+

                                                              yaş)

18 Ekim Cuma              20.00                Disko Topu / Tiyatro (16+ yaş)

25 Ekim Cuma              20.00                Kalabalık Duası / Tiyatro (15+ yaş)

 

İBB HOCA AHMET YESEVİ KÜLTÜR MERKEZİ – SULTANGAZİ

 

4 Ekim Cuma                20.00                Ne Evet Ne Hayır / Tiyatro (12+ yaş)

5 Ekim Cumartesi         20.00                Av Mevsimi / Sinema    

11 Ekim Cuma              20.00                Davetsiz Misafirler / Tiyatro (10+ yaş)

12 Ekim Cumartesi       20.00                Canım Kardeşim / Sinema        

18 Ekim Cuma              20.00                İnziva / Tiyatro (13+ yaş)

19 Ekim Cumartesi       20.00                Gülen Gözler / Sinema 

25 Ekim Cuma              20.00                Kalp Krizi Değil Gülme Krizi / Tiyatro (12+yaş)

26 Ekim Cumartesi       20.00                Sultan / Sinema

 

İBB ŞİLE KÜLTÜR MERKEZİ – ŞİLE

 

4 Ekim Cuma                20.00                Ten Rengi / Tiyatro (16+ yaş)

5 Ekim Cumartesi         20.00                Av Mevsimi / Sinema    

11 Ekim Cuma              20.00                Kök / Tiyatro (13+ yaş)

12 Ekim Cumartesi       20.00                Canım Kardeşim / Sinema        

18 Ekim Cuma              20.00                Gayri İhtiyari / Tiyatro (18+ yaş)

19 Ekim Cumartesi       20.00                Gülen Gözler / Sinema 

25 Ekim Cuma              20.00                Üç ya da Çık / Tiyatro (13+ yaş)

26 Ekim Cumartesi       20.00                Sultan / Sinema

 

İBB İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ – TUZLA

 

4 Ekim Cuma                20.00                Eşyalı Kiralık / Tiyatro (13+ yaş)

5 Ekim Cumartesi         20.00                Av Mevsimi / Sinema                

11 Ekim Cuma              20.00                Macbeth Mutfakta / Tiyatro (13+ yaş)

12 Ekim Cumartesi       20.00                Canım Kardeşim / Sinema                    

18 Ekim Cuma              20.00                Gitme Sonbahar / Tiyatro (13+ yaş)

19 Ekim Cumartesi       20.00                Gülen Gözler / Sinema             

25 Ekim Cuma              20.00                Aynısının Tıpkısı / Tiyatro (10+ yaş)

26 Ekim Cumartesi       20.00                Sultan / Sinema            

 

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