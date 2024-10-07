Türk sinemasının klasikleri ve onlarca farklı tiyatro oyunu ekim ayında İBB kültür merkezlerinde

Kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen etkinlikler, 14 ilçede bulunan kültür merkezlerinde Türk sinemasında iz bırakan filmleri ve onlarca tiyatro oyununu ücretsiz olarak İstanbullularla buluşturuyor. İstanbul’un dört bir yanındaki kültür merkezlerinin ekim ayı programıyla ilgili detaylı bilgilere kultursanat.istanbul adresinden, etkinliklerin ücretsiz biletlerine ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Kültür merkezlerinde hem çocuklar hem de yetişkinler için düzenlediği konserler, tiyatro oyunları, film gösterimleri ve atölyelerle yeni sezonda da İstanbul’un kültür ve sanat hayatına yön veren İBB Kültür, müziği, tiyatroyu ve sinemayı İstanbul’un dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. İBB Kültür’ün hazırladığı kültür merkezi programları her yaştan ve her kültürden İstanbulluya hitap eden etkinliklerle Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Çengelköy, Esenler, Fatih, Güngören, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi, Şile, Şişli ve Tuzla’ya soluk oluyor.

İBB Kültür’ün dolu dolu Ekim 2024 programında, Türk sinemasının klasik yapımlarından Av Mevsimi, Canım Kardeşim, Gülen Gözler ve Sultan filmleriyle Bülent Beyin Hikâyesi, Benimle Çıkar Mısın?, Anılarla Atatürk, Barda Son Gece, Einstein’ın İhaneti, Kabus, Zeytinyağlı Yaprak Sarması, Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Seyirci, Kalabalık Duası, Macbeth Mutfakta gibi daha onlarca tiyatro oyunu İstanbulluları bekliyor.

İBB Kültür’ün tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir. Etkinliklerin ücretsiz biletleri, İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

EKİM 2024 YETİŞKİNETKİNLİKLERİ PROGRAMI

İBB ARNAVUTKÖY KÜLTÜR MERKEZİ – ARNAVUTKÖY

4 Ekim Cuma 19.00 Kendine Ait Bir Oda / Tiyatro (12+ yaş)

5 Ekim Cumartesi 19.00 Av Mevsimi / Sinema

11 Ekim Cuma 19.00 Delibo / Tiyatro (13+ yaş)

12 Ekim Cumartesi 19.00 Canım Kardeşim / Sinema

18 Ekim Cuma 19.00 Godot'yu Beklerken'i Beklerken / Tiyatro (13+ yaş)

19 Ekim Cumartesi 19.00 Gülen Gözler / Sinema

25 Ekim Cuma 19.00 Palto / Tiyatro (9+ yaş)

26 Ekim Cumartesi 19.00 Sultan / Sinema

İBB DR. ENVER ÖREN KÜLTÜR MERKEZİ – BAHÇELİEVLER

4 Ekim Cuma 20.00 Anılarla Atatürk / Tiyatro (12+ yaş)

11 Ekim Cuma 20.00 Ekşi Elma Zoraki Damat / Tiyatro (12+ yaş)

18 Ekim Cuma 20.00 Gözyaşı Sarayı Kösem / Tiyatro (12+ yaş)

25 Ekim Cuma 20.00 Kıvılcımdan Aleve / Tiyatro (12+ yaş)

İBB CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ – BAKIRKÖY

4 Ekim Cuma 20.00 Öfkenin Yakın Geçmişi / Tiyatro (16+ yaş)

11 Ekim Cuma 20.00 Monologlar Müzesi-Balat / Tiyatro (11+yaş)

18 Ekim Cuma 20.00 İcat Çıkartmayın / Tiyatro (16+ yaş)

25 Ekim Cuma 20.00 Muamma / Tiyatro (13+ yaş)

İBB BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ – BAŞAKŞEHİR

4 Ekim Cuma 20.00 Benimle Çıkar Mısın? / Tiyatro (13+ yaş)

11 Ekim Cuma 20.00 Fısır Fısır / Tiyatro (15+ yaş)

18 Ekim Cuma 20.00 Siyanür / Tiyatro (15+ yaş)

25 Ekim Cuma 20.00 Korkuyu Beklerken / Tiyatro (13+ yaş)

İBB PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ – ESENLER

4 Ekim Cuma 20.00 Barda Son Gece / Tiyatro (7+ yaş)

5 Ekim Cumartesi 20.00 Av Mevsimi / Sinema

11 Ekim Cuma 20.00 Einstein'ın İhaneti / Tiyatro (10 +yaş)

12 Ekim Cumartesi 20.00 Canım Kardeşim / Sinema

18 Ekim Cuma 20.00 Üç Maymun / Tiyatro (16+ yaş)

19 Ekim Cumartesi 20.00 Gülen Gözler / Sinema

25 Ekim Cuma 20.00 Bülent Beyin Hikâyesi / Tiyatro (16+ yaş)

26 Ekim Cumartesi 20.00 Sultan / Sinema

İBB ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ – FATİH

4 Ekim Cuma 20.00 Bir Tatlı Kaşığı Çamur / Tiyatro (13+ yaş)

11 Ekim Cuma 20.00 Aman Ne Komik / Tiyatro (14+ yaş)

18 Ekim Cuma 20.00 Hafiye / Tiyatro (13+ yaş)

25 Ekim Cuma 20.00 Macbeth – İki Kişilik Kabus / Tiyatro (14+yaş)

İBB ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ – GÜNGÖREN

4 Ekim Cuma 20.00 Şahmaran / Tiyatro (15+ yaş)

5 Ekim Cumartesi 20.00 Av Mevsimi / Sinema

11 Ekim Cuma 20.00 Montaigne / Tiyatro (13+ yaş)

12 Ekim Cumartesi 20.00 Canım Kardeşim / Sinema

18 Ekim Cuma 20.00 Zeytinyağlı Yaprak Sarması / Tiyatro (13+yaş)

19 Ekim Cumartesi 20.00 Gülen Gözler / Sinema

25 Ekim Cuma 20.00 Kreutzer Sonat / Tiyatro (13+ yaş)

26 Ekim Cumartesi 20.00 Sultan / Sinema

İBB BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ – KARTAL

4 Ekim Cuma 20.00 Bir Terennüm / Tiyatro (13+ yaş)

5 Ekim Cumartesi 20.00 Av Mevsimi / Sinema

7 Ekim Pazartesi 20.00 Bir Delinin Hatıra Defteri / Tiyatro (13+yaş)

11 Ekim Cuma 20.00 Kafatası / Tiyatro (13+ yaş)

12 Ekim Cumartesi 20.00 Canım Kardeşim / Sinema

18 Ekim Cuma 20.00 Bir İdam Mahkumunun Son Günü / Tiyatro (15+yaş)

19 Ekim Cumartesi 20.00 Gülen Gözler / Sinema

25 Ekim Cuma 20.00 Bay Samir / Tiyatro (16+ yaş)

26 Ekim Cumartesi 20.00 Sultan / Sinema

İBB SANCAKTEPE EYÜP SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ – SANCAKTEPE

4 Ekim Cuma 20.00 Seyirci / Tiyatro (7+ yaş)

11 Ekim Cuma 20.00 Biz Ayrı Para Birimlerinin İnsanlarıyız / Tiyatro (13+

yaş)

18 Ekim Cuma 20.00 Disko Topu / Tiyatro (16+ yaş)

25 Ekim Cuma 20.00 Kalabalık Duası / Tiyatro (15+ yaş)

İBB HOCA AHMET YESEVİ KÜLTÜR MERKEZİ – SULTANGAZİ

4 Ekim Cuma 20.00 Ne Evet Ne Hayır / Tiyatro (12+ yaş)

5 Ekim Cumartesi 20.00 Av Mevsimi / Sinema

11 Ekim Cuma 20.00 Davetsiz Misafirler / Tiyatro (10+ yaş)

12 Ekim Cumartesi 20.00 Canım Kardeşim / Sinema

18 Ekim Cuma 20.00 İnziva / Tiyatro (13+ yaş)

19 Ekim Cumartesi 20.00 Gülen Gözler / Sinema

25 Ekim Cuma 20.00 Kalp Krizi Değil Gülme Krizi / Tiyatro (12+yaş)

26 Ekim Cumartesi 20.00 Sultan / Sinema

İBB ŞİLE KÜLTÜR MERKEZİ – ŞİLE

4 Ekim Cuma 20.00 Ten Rengi / Tiyatro (16+ yaş)

5 Ekim Cumartesi 20.00 Av Mevsimi / Sinema

11 Ekim Cuma 20.00 Kök / Tiyatro (13+ yaş)

12 Ekim Cumartesi 20.00 Canım Kardeşim / Sinema

18 Ekim Cuma 20.00 Gayri İhtiyari / Tiyatro (18+ yaş)

19 Ekim Cumartesi 20.00 Gülen Gözler / Sinema

25 Ekim Cuma 20.00 Üç ya da Çık / Tiyatro (13+ yaş)

26 Ekim Cumartesi 20.00 Sultan / Sinema

İBB İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ – TUZLA

4 Ekim Cuma 20.00 Eşyalı Kiralık / Tiyatro (13+ yaş)

5 Ekim Cumartesi 20.00 Av Mevsimi / Sinema

11 Ekim Cuma 20.00 Macbeth Mutfakta / Tiyatro (13+ yaş)

12 Ekim Cumartesi 20.00 Canım Kardeşim / Sinema

18 Ekim Cuma 20.00 Gitme Sonbahar / Tiyatro (13+ yaş)

19 Ekim Cumartesi 20.00 Gülen Gözler / Sinema

25 Ekim Cuma 20.00 Aynısının Tıpkısı / Tiyatro (10+ yaş)

26 Ekim Cumartesi 20.00 Sultan / Sinema