Türk pop müziğinin ünlü isimleri, Akasya’nın 10’uncu yılı için sahnede

Akiş GYO A.Ş. yatırımı olan Akasya Alışveriş Merkezi, büyük başarılar sığdırdığı 10 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Sene sonuna kadar sürecek birbirinden renkli etkinlikler ve büyük sürprizlerle 10. yıl coşkusunu misafirleriyle beraber kutlayacak olan Akasya, mayıs ayını düzenleyeceği konser serisiyle eğlence ve müzikle dolduracak.

Sevilen şarkılarını birlikte seslendirecekler

10’uncu yıl ruhunu sene boyunca alışveriş merkezinin her köşesinde yaşatacak olan Akasya’nın, ünlü şarkıcıların ağırlanacağı konserler serisi, 16 Mayıs’ta başlayacak. 10’uncu yıl konserlerinin açılışını pop müziğin başarılı ismi Bora Öztoprak yapacak. Başarılı sanatçı, solo konserinin ardından 17-18-20-21-23-24 ve 25 Mayıs’ta vereceği yedi konserde sahnesinde ünlü şarkıcıları misafir edecek. 17 Mayıs’ta Elif Doğan, 18 Mayıs’ta Hande Subaşı-Sitare Akbaş, 20 Mayıs’ta Grup Gündoğarken, 21 Mayıs’ta Gökhan Türkmen, 23 Mayıs’ta Özer Atik-Duygu Soylu, 24 Mayıs’ta Eda Baba ve 25 Mayıs’ta Ebru Cündübeyoğlu, Bora Öztoprak’ın sahnesine konuk olup Güney Meydan’da saat 19:00’da en sevilen şarkılarını seslendirecek. 22 Mayıs’ta ise pop müziğin sevilen ismi Selin Geçit’in solo konseri gerçekleşecek.

Misafirleri çeşitli sürprizler de bekliyor

Akasya’nın 10. yıl şerefine yaşatacağı müzik ziyafeti Türk Pop Müziği’nin dev ismi Candan Erçetin ile son bulacak. Dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı sanatçı, 26 Mayıs’ta vereceği konserle Akasya misafirlerini 10. yıl coşkusuna ortak edecek. Tüm konserler, saat 19.00’da Güney Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.

“Akasya olarak daima sanat ve sanatçının yanındayız”

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Satış ve Pazarlama Direktörü Didem Hiçyorulmazlar, 10’uncu yıl ile ilgili; “Akasya olarak 10 yılı geride bırakmanın gururunu ve heyecanını bir arada yaşıyoruz. 10. yıl coşkusunu tüm misafirlerimizle paylaşmak adına da yıl boyunca çeşitli etkinlikler planladık. Bu etkinlikler aracılığıyla, bir alışveriş merkezi olmanın ötesinde kültür, sanat ve eğlencenin de merkezi olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Akasya ve Akasya Kültür Sanat olarak, sanatın hayatımızdaki önemini her zaman destekledik. Yıl boyunca sürecek 10. yıl etkinliklerimizle de bu değerleri bir kez daha ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz.” dedi.

10. Yıl Konserleri Programı

Yer: Güney Meydan

Saat: 19.00

16 Mayıs Bora Öztoprak solo 17 Mayıs Bora Öztoprak&Elif Doğan 18 Mayıs Bora Öztoprak&Hande Subaşı-Sitare Akbaş 20 Mayıs Bora Öztoprak&Grup Gündoğarken 21 Mayıs Bora Öztoprak&Gökhan Türkmen 22 Mayıs Selin Geçit 23 Mayıs Bora Öztoprak&Özer Atik–Duygu Soylu 24 Mayıs Bora Öztoprak&Eda Baba 25 Mayıs Bora Öztoprak&Ebru Cündübeyoğlu 26 Mayıs Candan Erçetin