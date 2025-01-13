Türk müziğinin yeni sesi Vergin Dinger: Emrah’la düet hayalim

“Canın Sağ Olsun”, müzik dünyasının usta isimlerinden Ferdi Karameşe’nin derin izler bırakan bestesiyle dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Naif sözleri ve etkileyici melodisiyle kısa sürede dillere pelesenk olan şarkı, müzik listelerinde hızla üst sıralara tırmandı. Şarkıya gösterilen yoğun ilgi karşısında Dinger, şu sözlerle duygularını paylaştı:

“Beklediğimizden çok çok iyi gidiyor. Açıkçası bizi biraz korkutuyor bu ilgi. Bu kadarını beklemiyorduk. Ancak yolun çok başındayız. İnşallah daha da güzel yerlere geliriz.”

Müziğe olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Vergin Dinger, hayranı olduğu sanatçı Emrah’a da özel bir parantez açtı. Genç şarkıcı, “Emrah fanatiğiyim. Benim için çok özel birisi ve çok saygı duyduğum bir sanatçı. Onunla düet yapmak en büyük hayallerimden biri,” diyerek müzikseverlerin dikkatini çekti.