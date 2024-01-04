Türk Müziğinde Roman dokunuşu

Nevasel Türk Müziği Topluluğu, Roman topluluğunun Türk müziğindeki yerine dikkati çekmek için Roman bestekârların eserlerini özel bir konserde seslendirecek. Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 16 Ocak akşamı gerçekleştirilecek konser öncesi müzisyenler, Selenium Twins,de prova yaptı.

Prova sonrası topluluğun şefi Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, Nevasel Türk Müziği Topluluğu'nu 8 yıldır yönettiğini kaydederek, "Buradaki amatör müzisyenlerle birlikte Türk müziğini değişik formlarıyla tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu sene çok özel bir projeye imza atmak istedik. Belki de Türkiye'de ilk defa gerçekleştirileceğini düşünüyoruz. Roman bestekârlarımızın eserlerini bir araya getirdik ve hep birlikte sevenlerimize sergileyeceğiz." dedi.

Taşçı, eserlerinin çok sevilmesine rağmen Roman bestekarların çok fazla öne çıkarılmadığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Yeni neslin, yeni yetişen Roman gençlerin kendi kimliklerine sahip çıkmak ve bunu ortaya koymak için yaptığı değerli çalışmalar müzikte de kendisini göstermeye başladı. Biliyorsunuz Romanların müziğe karşı çok güzel bir yetenekleri vardır. Daha çocuk yaşlarında ellerine bir enstrüman alır ve bunu sanki yıllarca eğitimini almış gibi seslendirirler. Sesleri çok güzeldir, dans üzerine çok yetenekleri vardır. Biz bu konserde Romanların bu üç özelliğini ön plana çıkarmak istedik."

Konserde aynı zamanda Roman danslarından da örnek sunacaklarını belirten Taşçı, müzikseverleri konsere beklediklerini ifade etti.

Şennur Dinleyen

"Roman bestekarlar musikimizin önemli bir parçası"

Etkinlikte konuk sanatçı olarak sahne alacak olan Şennur Dinleyen ise bu konseri çok özel bulduğunun altını çizerek, "Roman kökenli bir sanatçıyım. Aslında Osmanlı döneminden bu yana Roman kökenli bestekarlar, şarkıcılar, enstrümanistler musikimizin önemli birer parçası olmuşlardır. Şimdi artık son zamanlarda yapılan projelerle bu pozitif olarak vurgulanmaya başlandı." diye konuştu.

Müzikseverleri seçkin bir repertuvarın beklediğini ifade eden Dinleyen, "Selahattin Altınbaş, Şükrü Tunar ve Nasibin Mehmet Yürü, listemizdeki en bilinen müzisyenlerden. Konserin güzel ve anlamlı geçeceğini umuyoruz." dedi.

Prova sonrası tüm ekip pasta keserek bu birlikteliği kutladı. Nevasel Türk Müziği Topluluğu birbirlerine olan desteğin ve heyecanın keyfini birlikte çıkardılar.