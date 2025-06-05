Türk lezzetleri küresel güç oluyor

Türkiye'nin geleneksel lezzetlerini, modern restoran zincirleri ile dünyaya açmayı başaran Bursa Kebap Evi, yılsonuna kadar 25'i yurt dışında olmak üzere 175 şubeye ulaşmayı hedefliyor.



AB ülkeleri başta olmak üzere İngiltere, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Dubai, Azerbaycan, Pakistan gibi 13 ülkede şubeleştiklerinin altını çizen Bursa Kebap Evi Ceo’su Hüseyin Genç, kurumsal olarak yüksek standartlara ulaşmış üretim ve dağıtım ağıyla; benzersiz lezzetleri her yıl milyonlarca misafiri ağırladıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl tüm şubelerinde 12 milyon misafir ağırladıklarını belirten Genç; bu yıl ise 14 milyon kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini ifade etti.



DÜNYANIN HER YERİNDE STANDART LEZZET

Kurumsallaşma sürecine profesyonel bir ekiple devam ettiklerini belirten Hüseyin Genç şu bilgileri verdi: "Şube tasarımlarından, üretim ve lojistik sistemde kurduğumuz soğuk zincir halkasına, pişirme ve servis sürecinden lezzet - tat standardına kadar her aşamada ulaştığımız kalite; bizleri istikrarlı şubeleşme modeline taşıdı. İstanbul'da herhangi bir şubede yenilen Bursa İskender Kebabının tadı ile Londra ya da Dubai'de servis edilen ürünün lezzeti ile aynı. Bu standarda ulaşmakla, yıllar süren AR-GE, inovasyon ve çabamızın karşılığını alıyoruz."

YURT DIŞI ŞUBELERİNDE DE TÜRK PERSONEL

Şubeleşme sürecinde benimsedikleri franchise modelinde, kalite standartlarını önemsediklerini belirten Genç: “Türkiye ile birlikte yılsonuna kadar 175 şubeye ulaşma hedefimiz var. Yurt dışı şubelerimizde en az 5 Türk personel çalışma zorunluluğu getirdik. Burada ürünün geleneksel tadı, sunumu ve sistemin sağlıklı işlemesi için bu duruma özel önem veriyoruz. Türkiye'de ise yeni şubelerimizi ilk gün heyecanı ile açıyoruz. Mayıs ayında 3 şubemizin açılışımı yaptık; Çankırı Ilgaz Akbak Tesisi şubemiz, Balıkesir Edremit AVM ve İzmir Balçova Kipa AVM şubelerimizde misafirlerimizi ağırlamaya başladık bile…” dedi.



AVRUPA PAZARINA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ

Yurt dışı yatırımlarına ayrı bir başlık açtıklarını belirten Genç, Türk gastronomi sektörünün yurt dışında oldukça başarılı olduğunu belirtti ve yatırımcı adaylarının Türkiye'deki şubeleri gördükten sonra yatırıma daha güvenle yöneldiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin,çok kültürlü yapısı sayesinde Türk mutfağına önemli avantajlar sağladığını belirten Hüseyin Genç potansiyeli yüksek bir bölge ülkelerinin stratejik önem taşıdığının söyledi. Genç, bu konuda şu bilgileri verdi: "Bu bölge de açacağımız şubelerle markamızı uluslararası bir kimliğe kavuşturmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımızı yerel iş ortaklıkları ve güçlü operasyonel yapımızla destekleyerek, her ülkede aynı kalite ve lezzet standartlarını sunmayı sürdüreceğiz. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgelerde özlenen lezzetleri ülkemizdeki kaliteyle sunmak istiyoruz."