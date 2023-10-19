Türk kökenli İsrailli şarkıcı Linet tepkiler sonrası ilk kez konuştu

Instagram hesabından "Hamas katildir" paylaşımı yapan ve İsrail'in Gazze'deki hastane katliamından bahsetmediği için tepki gören Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet, açıklama yaptı.



Linet, "Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım. Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye’ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım. Bizler bu topraklarda müslümanı, hristiyanı, yahudisi her zaman dostça,kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum. Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir.

Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz! Beni de boyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz.. Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır.

Tüm ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.