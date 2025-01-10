Türk iş insanının melez çocukları Japonya'nın en ünlü mankenleri oldular

Doğduğu Düzce’de meslek lisesinde mobilya eğitimi alan Hakan Canbulat’ın hayatı adeta film hikayesi gibi. 1990’lı yılların başında podyum dünyasına mankenliğe merak salan ve İstanbul’da önde gelen manken ajanslarından Vizyon Ajans’ta mankenlik eğitimi alan Hakan Canbulat bu hayalini kısa zamanda gerçekleştirerek o günlerin ünlü mankenleri ile aynı podyumda defilelere çıkmaya başladı. Ancak karate ile tekvandoya olan ilgisine de kayıtsız kalamadı ve beş yıllık mankenlik kariyerini geride bırakarak, biriktirdiği parayla hem mankenlik yapmak hem de dil öğrenmek üzere Japonya’nın yolunu tuttu. Japonya’da dilini geliştirmek ve ülkenin kültürünü öğrenmek için farklı işlerde de çalışan Hakan Canbulat kendisini okul yıllarında eğitimini aldığı mobilya işinde buldu. Japonya’da mobilya tasarımı ve dizaynı alanında bir yıl eğitim de alan Canbulat, bu işe daha çok yöneldi.

2011 de kendi işini kurdu, Japon imparatorunun malikanesini restore etti…

Bir Japon firmasında mobilya ustası olarak çalışmaya başladıktan sonra kısa sürede yükselerek 2011 yılında kendi işini kurma fırsatını yakaladı. Tek başına giriştiği bu işte ekibini genişleterek mağaza restorasyonu ve tasarımı işinde uzmanlaştı. Dünyaca ünlü pek çok markanın Tokyo’daki mağazalarını tasarlayıp dizaynlarını gerçekleştiren Hakan Canbulat ve ekibi özel sipariş üretimi yapmaya başladılar. Kısa bir süre önce de Japon İmparatorunun özel malikanesinin restorasyonunu yapacak bir yetkinliğe kadar ulaşan iş insanı şimdilerde Japonya’nın bu alandaki sayılı isimleri arasında kendisine yer buldu.

Hakan Canbulat ve şirketi, Japon medyası tarafından da fark edildi ve Japon gençlerine ilham olması amacıyla yerel kanallarda başarı hikayelerini paylaştılar. Ayrıca, Türkiye'nin değerli mobilya ürünlerini Japon halkına ulaştırmaktan da gurur duyuyorlar.

“Kendimi Japon gibi hissediyorum”

Yaklaşık olarak yirmi altı yıldır Japonya’da yaşayan Hakan Canbulat, Japonya’da geçen adeta film gibi hayatını ise şöyle özetliyor “Kendimi bir Japon’muşum gibi hissediyorum. Artık tüm düşüncelerim Japonca. Dolayısıyla biri benimle farklı bir dilde konuştuğunda bazen onu anlamakta zorluk çekiyorum” diyor.

Çocukları Japonya’nın ünlü mankenleri arasında ve dünya çapında modellik yapıyorlar…

Mankenlik mesleğine gençlik yıllarında büyük merak saran ve 90’lı yıllarda Vizyon Ajans sahibi Atilla Kaplakarslan’dan mesleğin inceliklerini öğrenen Hakan Canbulat, şimdilerde Japonya’da çok farklı bir alanda iş insanı olarak faaliyet gösteriyor. Ancak Japonya’ya geldiğinde evlendiği Japon eşinden olan iki oğlu Kaan Canbulat ve Renan Canbulat şu sıralar Japonya’nın en tanınmış modelleri arasındalar. Dünyaca ünlü pek çok markanın defilelerinde podyumda boy gösteren Kaan ve Renan Canbulat kardeşler babaları Hakan Canbulat’ın gurur kaynağı oldular.