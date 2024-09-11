Türk Eğitim Derneği'nden Hatay'da depremzede çocuklara umut

Etkinlik, açılış konuşmalarıyla başladı. Öğrencilere yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları düzenlendi. “Masal Dünyasında Macera”, “Hayal Et” ve “Hedef Belirleme” gibi yaratıcı atölyeler sayesinde çocuklar hem eğlenerek öğrendi hem de problem çözme becerilerini geliştirdi. Atölye çalışmalarının sonunda, öğrencilere yeni eğitim dönemine dair kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler verildi. Aileler ise, etkinlik boyunca “Çocuklarımıza Eğitim Yolunda Destek” başlıklı bilgilendirici bir sunuma katıldı. Bu sunumda, ailelerin çocuklarına eğitim hayatları boyunca nasıl destek olabileceklerine dair önemli bilgiler paylaşıldı. Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise öğrenciler takım oyunları oynayarak sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.



Türk Eğitim Derneği, Afet Bursuyla Öğrencilere Umut Oluyor

Türk Eğitim Derneği Afet Bursu, deprem felaketinde ebeveyn kaybı yaşayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, örgün eğitime devam edebilmeleri için gerekli maddi, ayni, akademik ve psiko-sosyal desteği sağlamak amacıyla oluşturuldu. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim hayatlarını destekleyen çalışmalara imza atan Dernek, Hatay'da öğrenci ve ailelerine yönelik bu özel etkinlikle çocukların eğitim hayatına katılımını ve motivasyonlarını artırmayı amaçladı. Bu tür etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin okul terkinin önlenmesi ve sosyal hayata katılımının teşvik edilmesi de hedeflenmektedir.

