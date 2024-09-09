Türk Eğitim Derneği eğitime start verdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1928 yılında Ankara'da kurulmuş bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Eğitim Derneği çatısı altında eğitim veren TED Üsküdar koleji kurumsal iletişim başkanı Başak Çetinsaya ve yönetim kurulu Üyesi Bahadır Çetinsaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen törende cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Seba Güceylioğlu ve eşi Kerim Güceylioğlu'da hazır bulundu.

TED Üsküdar'ın müdürü Nevzat Kulaberoğlu'nun konuşmasıyla başlayan törende veliler ve öğrenciler yeni öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadılar.