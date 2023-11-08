Türk Böbrek Vakfı’dan Cumhuriyetin 100. yılına özel balo...

Türk Böbrek Vakfı; Cumhuriyetin 100. yılını vakıf destekçilerinin katılımı ile Cahide Palazzo’da düzenlediği balo ile kutladı.

(Eylem Şenkal, Timur Erk)

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve TBV yönetim kurulu üyesi Seval Ermiş’in ev sahipliğinde, Türkan Şerbetçi’nin destekleri ile düzenlenen geceye 350’ye yakın davetli katıldı.

(Gül Ergi, Şükran Berker, Türkan Şerbetçi)

Şahan Varan’ın sunumuyla, istiklal marşının okunması ve saygı duruşuyla başlayan gecede, sahnelenen zeybek performansı davetlilerin coşkusunu doruğa çıkardı.

Davette bir konuşma yapan Vakıf başkanı Timur Erk, vakıf bağışçılarına ve davetlilere teşekkür ederken, Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutlamak, bu coşkuyu cumhuriyetimize sahip çıkan sizler gibi özel insanlarla paylaşmak tarif edilemez bir mutluluk” dedi. Gecede vakfa birer diyaliz cihazı bağışlayan Nusret Yücedağ ve Selim Dağbaşı’na da desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

(Gülçin Yılmaz, Gülizar Gün Aslan, Şahan Varan)

İş ve cemiyet hayatından çok sayıda konuğun katıldığı anlamlı organizasyonda, konukları kapıda karşılayan vakıf üyeleri tüm misafirlere ay yıldızlı özel tasarlanan rozetlerden taktı. Davette Cahide Palazzo orkestrası Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirerek konuklara müzik ziyafeti sundu.

(Seval Ermiş, Timur Erk, Türkan Şerbetçi, Şahan Varan)

Davete, aralarında; Nurhan Tarman, İnci Gazioğlu, Esin Demirören, Fatih Ürek, Canan Salargil, Fügen – Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Mukaddes Yamaç, Kadriye – Güven Olgaç, İsmet Alpagut, Canan İmer, Aynur Arıkan, Şenay Araç, Gül Ergi, Oya Anlar Onat, Eylem Şenkal, Nur Yüceler ve Figen & Hayati Babaoğlu gibi çok sayıda isim katıldı.

(TBV SOSYAL KOMİTE ÜYELERİ)