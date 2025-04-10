Turgay Saka hem söyledi hem besteledi hem de yönetti!

Hem sahnelerde hem de profesyonel müzik kariyerinde adından sıklıkla söz ettiren Saka, "Ben Artık Ben Değilim" şarkısı ile duygusal bir başkaldırı, bir iç hesaplaşmanın da kapılarını açtı. Ruhsuzlaşan bir dünyada, kendini kaybetmiş hisseden herkesi etkileyecek olan "Ben Artık Ben Değilim"in sözleri aynı zamanda projenin yapımcılığını da yapan Zafer Kerey’e, bestesi Turgay Saka’ya ve yenilikçi düzenlemesi ise Atınç Tombak’a ait.

Şarkının sözleri, hayata karşı yorulmuş ama bunu dışa vurmaktan çekinen, her geçen gün biraz daha içsel bir boşluğa düşen herkesin ruh haline tercüman oluyor.

"Ben Artık Ben Değilim", günümüz insanının içsel yalnızlığını ve tükenmişliğini anlatan cesur bir manifesto niteliğinde dikkatleri üzerine çekecek. Ve tabii, projenin en dikkat çekici yönlerinden biri de Turgay Saka’nın kendi klibini kendisinin çekmiş olması... Kendisinin ilk yönetmenlik deneyimini yaşadığı bu projede Turgay Saka, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Müzik her zaman benim için bir ifade biçimi oldu, ama şimdi bir adım daha ileri giderek görsel anlamda da bir şeyler yaratmak istedim. Klibin her karesi, şarkının ruhunu en iyi şekilde yansıtabilmek için tasarlandı. Bu süreç hem beni çok heyecanlandırdı hem de müzikle olan bağımı daha da güçlendirdi, dilerim ki aynı duygularda buluşuruz."

Turgay Saka'nın yeni şarkısı ''Ben Artık Ben Değilim'' Kerey Production etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!