Tüketim çılgınlığına mizahi ayna

Türkiye genelinde geniş bir turne programıyla sahnelenen ‘Parça Tesirli Pazarlar’, büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Seyirciden yoğun ilgi ve beğeni toplayan yapım, önümüzdeki dönemde yurt dışı turnesiyle Amerika, Kanada ve Avrupa’daki sanatseverlerle de buluşmaya hazırlanıyor. Tarihler için geri sayım devam ederken, ekibin heyecanı da dorukta.

Hem eğlenceli hem de düşündürücü bir anlatımla sahneye taşınan ‘Parça Tesirli Pazarlar’ ,izleyenleri kahkahaya boğarken günümüz tüketim alışkanlıklarına da ayna tutuyor. Tatlı bir yorgunluk ve yoğun bir tempoyla seyircisiyle buluşmaya devam eden oyun, tiyatro severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Oyun, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürüyor.