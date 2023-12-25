Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın boşanıyor mu? İşte detaylar...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la evlenmişti.


Şarkıcı, dün eşiyle fotoğraflarını silip, profilden soy ismini kaldırmıştı.


Tayfur, Aydın'la fotoğrafını paylaşıp sorun olmadığını söyledi.


Şarkıcı, "Yav arkadaş profilimi daha profesyonel hale getiricem diye aile fotolarını sildim buna Efoli de dahildi onu niye söylemiyosunuz. Hemen ayrıldılar öyle oldu böyle oldu. Yemin ediyorum Instagram sizin gerçek hayatınız olmuş valla ya ne yapsak başka yere çekiyorsunuz. Bebek geleydi bi hayırlısıyla. Şarkı çıkarıcam bunu konuşsak?" dedi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi