Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la evlenmişti.



Şarkıcı, dün eşiyle fotoğraflarını silip, profilden soy ismini kaldırmıştı.



Tayfur, Aydın'la fotoğrafını paylaşıp sorun olmadığını söyledi.



Şarkıcı, "Yav arkadaş profilimi daha profesyonel hale getiricem diye aile fotolarını sildim buna Efoli de dahildi onu niye söylemiyosunuz. Hemen ayrıldılar öyle oldu böyle oldu. Yemin ediyorum Instagram sizin gerçek hayatınız olmuş valla ya ne yapsak başka yere çekiyorsunuz. Bebek geleydi bi hayırlısıyla. Şarkı çıkarıcam bunu konuşsak?" dedi.