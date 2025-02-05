Tuğçe Tayfur babasının vasiyetinin açıklanmasından sonra ailesini topa tuttu! Tuğçe Tayfur'dan sert açıklama!

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklamasından sonra açıklama yaptı. Sanatçının vasiyetini yeğeni Şirin Gözalıcı açıklamıştı. Sanatçının, mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıktı. Açıklamayı Ferdi Tayfur'un hesabından yeğeni Şirin Gözalıcı yaptı.



Tuğçe Tayfur bu açıklamadan sonra abisi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşıp sitem etti.

Tayfur, "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; Kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir. Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyoduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız 3. kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de, babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan. Ben daha fazla birşey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi Babamın adını ağzına alma sen yiyen! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın. He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet! Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın babam dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyetine yakışır GÖZALICILARA değil!" dedi.



Vasiyet açıklamasında Tuğçe Tayfur'un ismi yer almıyordu.