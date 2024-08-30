Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur hakkında sert açıklamalarda bulundu!

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'ın 'soyismini' kullanmasını açıklamıştı.



Tuğçe Tayfur, markası için kullandığı Tayfur soyadı için babası Ferdi Tayfur'un kendisinden 50 milyon TL istediğini açıkladı. Tuğçe Tayfur, babasının kararına tepki gösterip, "Dosyayı görünce utandım. Şoka girdim! Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin? Senin sanatçılığına benim soyadımın ne alakası var? Fanları üzerimize salmak ne? Utanıyorum" dedi.