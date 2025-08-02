Tuğçe Aral, evli bir oyuncunun tacizine uğradığını söyledi

Dream Türk ekranlarının sevilen programı 50 Fifty’ye konuk olan, eski Türkiye güzeli manken ve sunucu Tuğçe Aral yaptığı taciz itirafı ile gündem yarattı.



Programın sunucusu Zeynep Bozkaya’nın, “Çok güzel bir kadın olarak sosyal medyadan hiç tacize varan mesajlar aldınız mı?” sorusu üzerine Tuğçe Aral isim vermeden çok ünlü ve evli bir oyuncunun kendisine aylarca sosyal medya üzerinden mesajlar attığını itiraf etti.



Üstelik Tuğçe Aral’ı taciz eden ünlü oyuncu mesajlarına eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra da devam etmişti.



Bir dönem kendisini sosyal medyadan uzaklaştıran evli ve çocuklu oyuncunun ismini vermeyen Tuğçe Aral bu kabusun şimdilik son bulduğunu dile getirdi.