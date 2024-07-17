Tuğba Yılmaz Karakaş evliliğini anlattı

"Bu yaz, son trimesterdeki bir gebe olarak, olabildiğince sakin ve acelesiz bir tatil planım var." açıklamasında bulunan Tuğba Yılmaz Karakaş sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklu başka bir aile dostumuzla Gümüşlük’te tatlı bir ev tuttuk. Oraya buraya koşturmadan, bir ay boyunca kesintisiz Bodrum’dayız. Mümkün olacak mı bilmiyorum ama bitimine bir tatil daha eklemek istiyorum. Şehirden uzaklaşmak, biraz yavaşlayıp sakinleşmek çok iyi geldi, hiç dönmek istemiyorum. Hatta abartıp buralara taşınabilirim her an! Öyle bir anda hayat değiştirici kararlar vermeyi severim…"

Türkiye'de en çok sevdiği yerleri de paylaşan Tuğba Yılmaz Karakaş "Türkiye’de Fethiye’yi çok sevmiştim. Ölüdeniz kadar güzel denize girmedim henüz ülke sınırları içerisinde. Çeşme, Alaçatı, Urla tarafları bence gastronomik olarak daha çeşitli ve güzel mekânlara sahip. Dünyadaysa Londra ve Edinburgh. Londra hem estetik şehir görüntülerine olan açlığımı çok güzel doyuran hem de asla sıkılmanıza imkân vermeyen bir şehir. Edinburgh’ysa sanki geçmiş bir zamanda dondurulmuş bir rüya şehri. İkisine de defalarca gittim, ömrüm yettiğince de gitmeye devam edeceğim" dedi.