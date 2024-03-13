Tuğba Ünal kar tatilinden mayosuyla kar pozları verdi

Ünlü şarkıcı Tuğba Ünal, çıktığı kar tatilinden paylaştığı karelerle beğeni topladı.

Albüm öncesi Uludağ'da enerji toplamak için tatile çıkan ünlü şarkıcı Tuğba Ünal, soğuğa aldırış etmeden giydiği mayosuyla kar üzerinde poz verdi. 

KARLAR KRALİÇESİ: ELSA GİBİYİM 

Kar üzerinde verdiği pozlarıyla dikkat çeken Tuğba Ünal, "Karlar Kraliçesi Elsa gibiyim. Biz ne kışlar gördük." notuyla tatil karelerini paylaştı.

Elinde kahvesiyle ve saçını havluyla sardığı pozlarıyla da beğeni topladı. 

TUĞBA ÜNAL'A BEĞENİ YAĞDI 

Kısa sürede sosyal medyada paylaştığı kar pozlarıyla beğeni rekoru kıran Tuğba Ünal, hayranlarından tam not aldı.

 

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Tuğba Ünal

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