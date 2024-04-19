Tuğba Özay yıllara nasıl meydan okuyor? İlk kez açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda üst üste olumsuz olaylar yaşayan Tuğba Özay, yaşama yeniden bağlanma ve direncini koruma reçetesini açıkladı. Ünlülerin terapisti Tamay Çelik’in akademisinde görüntülenen güzel manken, “Tamay çok değerli bir dostum. Uzun yıllardır hem dostluğumuz var, hem iş arkadaşlığımız var. Beni zor dönemlerimde kendime getiren ilk beş kişiyi sayın derseniz, listedekilerden biri Tamay olurdu. Zor günler geçirdim, çok acı süreçler geçirdim, çok büyük travmaları arka arkaya yaşadım. Yangınlar yaşadık, depremler yaşadık. Çok sevdiğim 15 yıllık can yoldaşım, menajerimi kaybettim. En büyük acı benim için babacığımın gidişi olmuştu. Yani tüm bu travmaları atlatmak isterken Tamay hep yanımda oldu. Bana Meridyen Terapiyi önerdi.” dedi.

HALİL ERGÜN, HANDE YENER, GÜLBEN ERGEN VE DAHA PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM KULLANIYOR

Gonca Vuslateri, Gülben Ergen, Hande Yener, Burcu Güneş, Halil Ergün ve daha birçok ünlü ismin gençlik ve fit kalma formülü olan Meridyen Terapi ile güzelliğini koruduğunu belirten Tuğba Özay, “Sevgili Hande Yener konserlerinin öncesinde muhakkak meridyen terapiye gelirmiş. Kendini arındırırmış, ondan sonra sahneye çıkarmış. Kendim de deneyimleyince vücudumda her şeyden önce çok büyük değişiklikler hissetmeye başladım. Vücudumdaki tüm bloke olmuş kanallar açıldı. Sinirlerim, kaslarım yumuşadı ve açıldı. Enerji değişimi yaşadım. Sadece ben değil, annemi de getiriyorum artık meridyen terapiye. Sonra bir baktım, maile gelmeye başladık. Eş, dost, akraba, kim varsa... Herkese öneriyorum. Çünkü ben inanmadığım, deneyimlemediğim hiçbir şeyi insanlara önermem.” şeklinde konuştu.

FORMUNU KORUMAK VE DAHA ZİNDE HİSSETMEK İÇİN YAPIYOR

Meridyen terapi eğitmeni ve uzmanı Tamay Çelik, “Tuğba'nın hiçbir sıkıntısı yok, sadece formunu korumak, daha zinde, daha neşeli, daha iyi hissetmek için yapıyor. Zaten enerjisi bomba gibi. Çünkü bütün hastalıkların sebebi zaten enerjimizin dengesizliği. Meridyen kanallarına verdiğimiz bu frekans sayesinde enerjiler açılıyor. Vücut kendi kendini iyileştirmeye başlıyor. Aslında biz kimseyi iyileştirmiyoruz. Sadece kişinin kendi gücünü açığa çıkarmış oluyoruz ki, Tuğba Hanım'ın enerjisi de çok muhteşem. Azıcık bir dokunuşta zaten iyice parlıyor.” dedi.