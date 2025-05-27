TÜBİTAK desteğiyle üretildi, reflü, gastrit ve ülseri yenecek

TÜBİTAK tarafından desteklenen özel sektör projesi ile Türkiye'de, bir canlıdan İzolasyon Tekniği kullanılarak; reflü, gastrit ve ülser gibi mide ve bağırsak hastalıklarını destekleyen özel bir probiyotik şusu üretimi başarıyla tamamlandı. Yüzde 85'i yerli teknoloji ve kabiliyetlerle geliştirilen Probiyotik şusu, Aksuvital bünyesinde özel olarak kurulan biyo reaktörlerde üretiliyor.

AKSUVİTAL PROJESİNE BAKANLIK VE TÜBİTAK DESTEK VERDİ

Çekirgenin gutundan izole edilen ve Türkiye'de ilk kez uygulanan teknoloji ile üretimi gerçekleştirilen izolasyon, milyonlarca kişiye hayatı zorlaştıran mide ve bağırsak bazlı hastalıkların iyileşmesini desteklemekte önemli rol oynayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) tarafından desteklenen proje hakkında bilgi veren Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, tasarlanan ürünün içeriğinde, sadece çekirgeden izole edilen probiyotik dışında, Türkiye'nin zengin endemik sistemi içinde yer alan besinlerin de yer aldığını duyurdu. Çok sayıda uluslararası ilaç şirketinin, biyo reaktörler ile salgın hastalıklara karşı aşı üretimi başta olmak üzere; yeni nesil ilaçlar geliştirmeye çalıştığını belirten Yunus Aksu, şu bilgileri verdi: "Çekirge kaynaklı şuş izolasyonu ile elde edilen şusun, biyo reaktörler de çoğaltılması ile üretilen takviye gıdalar, son yıllarda hem biyoteknoloji hem de fonksiyonel gıda alanında dikkat çeken bir yenilikçi yaklaşımdır. Bu tür ürünlerde, çekirgelerden izole edilen mikroorganizmalar ya da çekirge dokusundan elde edilen biyolojik bileşenler kullanılabilir. Aksuvital tarafından geliştirilen ürün, Gastrointestinal sistem (GİS) rahatsızlıklar arasında yer alan Reflü Hastalığı (GERD), gastrit ve ülser ile İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) gibi, yaşam kalitemizi olumsuz etkileyen hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara neden olan hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılacak."

GELİŞTİRME SÜRECİ 3 YIL SÜRDÜ

Türkiye'de özel sektörün uzun soluklu araştırma çalışmalarından biri olarak öne çıkan projenin geliştirme süreci, Aksuvital’in 17 kişilik Ar-Ge kadrosunun aktif katılımıyla yürütüldü. Bu ekipte uzman biyologlar, gıda mühendisleri, biyomühendisler ve ürün geliştirme uzmanları yer almaktadır. Projeye doğrudan katkı sağlayan ekip sayısı ise 11 kişidir. Ayrıca, akademik iş birliği kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden uzman akademisyenlerle koordineli bir şekilde çalışılmıştır. Bu disiplinler arası iş birliği, ürünün hem bilimsel geçerliliğini hem de endüstriyel uygulanabilirliğini artırmıştır. 36 aylık bir proje olan ticarileşmek aşamasında devam etmektedir.



YÜZDE 85'İ YERLİ KATKIYLA ÜRETİLDİ

Proje kapsamında, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 25 kişilik yeni bir istihdam sağlanacaktır. Bu rakam, ürünün seri üretime geçmesiyle daha da artacaktır. Ürünün hammaddeleri büyük ölçüde yerli kaynaklardan temin edilmektedir. Bu da yüzde 85’in üzerinde, yerli katkı oranı ile yerli sanayiyi desteklemektedir. İhracat Hedefi: Şuşu, özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarları başta olmak üzere, fonksiyonel gıda ve takviye pazarlarında konumlanmak üzere ihracat stratejisiyle geliştirilmiştir. İlk etapta, yıllık 2 milyon TL’lik ihracat geliri hedeflenmekte olup, bu rakamın üç yıl içinde 10 milyon TL’ye ulaşması beklenmektedir.

PROBİYOTİK ŞUŞ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Tasarlanan ürünün içeriğinde, çekirge bazlı içeri dışında, Türkiye'nin endemik sisteminde yer alan ürünlerin yer aldığını belirten Aksu şunları söyledi: "Yeni nesil probiyotik takviye gıda, sadece yenilebilir çekirge bazlı protein içeriği ile değil; aynı zamanda Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğinden elde edilen endemik bitki ve doğal bileşenlerle de desteklenmiştir. Ürünün formülasyonunda, Anadolu coğrafyasına özgü doğal ürünler kullanılmıştır. Bu içerikler, hem fonksiyonel destek sağlamaları hem de yerel tarımı ve sürdürülebilirliği desteklemeleri açısından önem arz etmektedir."



TÜBİTAK TAM DESTEK VERDİ

Ürünün geliştirme ve üretim sürecinin, Türkiye için stratejik yatırımlar arasında ön sırada yer aldığını belirten Yunus Aksu: "Projemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) tarafından desteklenmeye layık görülmüştür. Bu destek, yalnızca finansal bir katkı olarak kalmamış; aynı zamanda projenin bilimsel ve teknik gelişim sürecinde yönlendirici bir rol oynamıştır. TÜBİTAK’ın atanan izleyici hocalarımız sayesinde proje yönetimi, sürdürülebilirlik stratejileri ve Ar-Ge süreçlerine dair rehberliği, Özgün ve katma değerli bir ürün olarak şekillenmesinde kritik rol üstlenmiştir. Ayrıca proje sürecinde, etik, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik kriterlerinin sağlanmasında TÜBİTAK desteği önemli bir kalite standardı oluşturmuştur."