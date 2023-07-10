Tuba Ünsal ile Serdar Turan'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı! Şok detaylar!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Tuba Ünsal’ın 1 yıllık sevgilisi Serdar Turan’dan ayrıldığını ilk benden duymuştunuz. Ayrılığın arkasından filmleri aratmayacak bir olay çıktı! İlişkinin başlarında çıkan haberlerde Serdar Turan’ın boşanmış olduğu yazılmıştı. Öğrendiğime göre; boşanma yılan hikâyesine döndüğü için Ünsal sevgilisiyle yollarını ayırmış! Turan, ABD’de yaşayan bir iş insanı. 2019’da sevgilisi Çılga Yeşilyaprak’ın Green Card alabilmesi için formaliteden evlenmiş. İlişkileri de 2021’de Yeşilyaprak’ın eşini aldatması sonucu bitmiş.

Serdar Turan, Türkiye’ye dönerek boşanma davası açmış. Fakat Green Card süreci devam ettiği için eşinin ricası üzerine süreci beklemeye aldırıyor. Bu sürede Çılga Yeşilyaprak, herkese boşandıklarını söylüyorlar ve sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başlıyor.



Ta ki Serdar Turan’ın Tuba Ünsal’la ilişkisi resmiyet kazanana ve Çılga Yeşilyaprak, Green Card’ına kavuşana kadar! Yeşilyaprak, Green Card’ı aldıktan sonra Turan’a dava açarak, kendisini Tuba Ünsal’la aldattığını iddia ediyor ve yüklü bir tazminat talep ediyor. Mahkemeye sunulan kayıtları gördüğüm kadarıyla Çılga Yeşilyaprak bundan pek bir sonuç çıkaramaz ama bu olay daha çok konuşulur!