Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı Dehşet Bey filminden ilk kareler geldi!

Geçtiğimiz hafta sete çıkan, güçlü kadrosu ve merak edilen senaryosu ile şimdiden çok konuşulan Dehşet Bey filminin çekimleri büyük bir titizlikle İstanbul'da devam ediyor. Başrollerini Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı Dehşet Bey filminin geçen hafta başlayan çekimlerinden gelen ilk karelerin paylaşılması, oyuncuların hayranlarını heyecanlandırırken; ilk defa bir projede bir araya gelen sevilen ikilinin kameralara poz verdiği anlardaki uyumları ise göz kamaştırdı.

Yapımcılığını Royal Pictures'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturmakta; filmin senaryosu ise Murat Menteş'e ait. Çizgi romandan filme uzanan uzun ve heyecan dolu bir yolculuğun meyvesi Dehşet Bey; sevilen oyuncu kadrosu ve dillere pelesenk olacak aforizmaları yanı sıra kreatif ekibin vizyonu ile de çokça konuşulacağının sinyallerini vermekte. Çekimlerinin Mayıs ayı sonunda bitmesi planlanan filmin konusu ise kısaca şöyle; Dehşet Engiz (Barış Arduç) Fedailer Ocağı adlı bir tetikçiler grubunun gözde üyesidir.



Abide'ye (Tuba Büyüküstün) ilk gördüğü anda aşık olmuştur. Grup üyeleri, çocukluktan itibaren takip edilerek seçilen, ailesi olmayan kişilerdir. Milliyetçi bir teşkilata bağlı Ocak’ın temel kurallarından biri, fedailerin âşık olmaması, evlenmemesidir. Oysa tüm karşı koyma çabalarına rağmen Dehşet, Abide’ye çoktan aşık olmuştur. Bu aşk hikayesi beraberinde içinde bulunduğu örgütü ve onun varoluş felsefesini de sorgulamaya başladığı bir döngü başlatır. Bu sorgulamanın bedeli herkes için ağır olacaktır.