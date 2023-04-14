Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları uzun bir süre sonra ortaya çıktı

Sinema ve televizyon dünyasının başarılı oyuncusu Tuba Büyüküstün, Madame Tussauds İstanbul’un yıldızlar geçidindeki yerini aldı.

Yer aldığı her projede adından başarıyla söz ettiren sinema ve televizyon dünyasının başarılı oyuncusu Tuba Büyüküstün’ün profesyonel sanatçıların dokunuşlarıyla tasarlanan balmumu figürü, Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonundaki yerini aldı. Aldığı ödüllerle sanat kariyerinde sayısız başarıya imza atan Tuba Büyüküstün, Madame Tussauds İstanbul’da gerçekleşen tanıtım lansmanında sevenleriyle bir araya geldi.

250 yıllık tarihe sahip balmumu müzesi Madame Tussauds; sanat, tarih, spor ve bilim alanında 70’in üzerinde figürün yer aldığı İstanbul’daki merkezinde sergilediği koleksiyona sinema ve televizyon dünyasının başarılı ismi Tuba Büyüküstün’ü dahil etti. Ziyaretçilerinden gelen talepler doğrultusunda dünyaca ünlü isimlerin balmumu figürlerini sergileyen Madame Tussauds İstanbul, gerçekleştirdiği tanıtım lansmanında Tuba Büyüküstün’ün figürünü ilk kez ziyaretçilerle buluşturdu.

Yer aldığı yapımlarla ünü ülke sınırlarını aşan, oyunculuğunun yanı sıra UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak görev aldığı aktif projelerle de adını duyuran Büyüküstün’ün katılımıyla gerçekleşen lansmana ilgi büyüktü. Büyüküstün’ün balmumu figürünü ilk kez ziyaretçiyle buluşturan lansmanda, Merlin Entertainments Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger “Madame Tussauds İstanbul’un yoğun ilgiyle karşılanan koleksiyonuna sinema ve televizyon dünyasının başarılı ismi sevgili Tuba Büyüküstün’ü dahil etmenin heyecanını yaşıyoruz. Merlin Entertainments’ın dünyaca ünlü oluşumu Madame Tussauds müzesine yaklaşık 7 yıldır İstanbul’da ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye ve dünyadan birçok önemli ismin yer aldığı koleksiyonumuzun ülkemizden olduğu kadar, yurtdışından gelen ziyaretçilerimizin de yoğun ilgisi ile ülkemizin tanıtımına katkı sağlamasından dolayı gurur duyuyoruz” dedi. Tonger, Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonunun önümüzdeki süreçte sürpriz isimlerle daha da genişleyeceğinin altını çizdi.

MADAME TUSSAUDS İSTANBUL’DAN UNICEF’E ANLAMLI DESTEK

Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürünün tanıtım lansmanında Madame Tussauds İstanbul’un UNICEF’e gerçekleştirdiği anlamlı destek de davetlilerle paylaşıldı. 100 bin TL değerinde Madame Tussauds biletini depremden etkilenen çocuklar yararına satışa çıkaran Madame Tussauds İstanbul, depremin yaralarını saran iyilik hareketine UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün’ün aracılığı ile katkı sağladı. Bu anlamlı iş birliğiyle ziyaretçiler, Madame Tussauds İstanbul web sitesi üzerindeki UNICEF yardım bileti seçeneğinden satın aldıkları biletlerle depremden etkilenen çocuklar için bağış yapabilecekler.

“HAYATIMIN EN SIRA DIŞI DENEYİMLERİNDEN BİRİ OLDU”

Çalışması Londra’daki Madame Tussauds stüdyosunda uzun süredir devam eden ve hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul koleksiyonundaki yerini aldı. Tanıtım lansmanında davetlilerle bir araya gelen Büyüküstün, hayatının en sıra dışı deneyimlerinden birini yaşadığını söylerken balmumu figürünü gördüğü andaki heyecanı dikkatlerden kaçmadı. Büyüküstün “Oldukça detaylı ve titiz çalışmalarla yürütülen bir süreç sonunda balmumu figürümle yan yana gelmek çok değişik duygular hissettirdi. Bu çalışma hayatımın en sıra dışı deneyimlerinden biri oldu diyebilirim. Bilet satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmının depremden etkilenen çocuklarımıza bağışlanacak olması iki yıl önce başlayan bu yolculuğu daha da anlamlı kılıyor. Böylesine anlamlı bir iyilik hareketinde beni yalnız bırakmayan Madame Tussauds İstanbul ailesine ve UNICEF’e tüm kalbimle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ünlü oyuncu tanıtım lansmanının finalinde, kendisine ait balmumu figürüyle fotoğraf çektirerek davetlilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Büyüküstün'ün Onur Saylak'tan olan kızları Maya ve Toprak da organizasyonda yerini aldı.