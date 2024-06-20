İlhamını sanatın gerçek özünü keşfetmek’ten alan “True Essence” sergisi 15 Haziran’da misafirlerine kapılarını açtı. Ayşe Pınar Akalın’ın ev sahipliği yaptığı açılışa serinin sanatçılarından Nezih Çavuşoğlu, Kadir Akorak, Yasemin Vardarlılar ve Alex Petunin katılım gösterirken iş, sanat ve moda dünyasından Sibel- Ümit Özeflatun, Burcu Şendir, Şule- Özalp Argüder gibi isimler katıldı. 15 Eylül’e kadar sürecek sergi yaz boyunca tüm sanatseverleri METT Bodrum Beach Resort’da bekliyor.

Sofistike keşiflerin Bodrum’daki adresi METT Bodrum Beach Resort’un 2023 senesinde ses getiren ve büyük ilgi gören, çağdaş sanatı ve genç sanatçıları desteklemeyi misyon edinen yeni nesil sanat galerisi Muse Contemporary ile iş birliği 2024 yaz sezonunda da devam ediyor.

“Bir sanatçının yapması gereken tek şey özgün olmaktır, çünkü gerçek olan fark edilir.” sözünden yola çıkarak "True Essence" isimli sergi, METT Bodrum’un şık ve modern galerisinde sanatseverlerle buluşuyor.

Muse Contemporary‘nin Türkiye'den ve dünyadan 12 sanatçıyı bir araya getirdiği ve küratörlüğünü Ayşe Pınar Akalın'ın üstlendiği "True Essence" sergisinde Alea Pınar Du Pre, Alex Petunin, Artem Martis, Canan Savaş, Jeff Robb, Kadir Akorak, Kübra Doğu, Laurence Jenk, Mehmet Sinan Kuran, Nezih Çavuşoğlu, Yasemin Vardarlılar ve Yulia Batyrova & Marat Mukhametov farklı disiplinlerden eserleriyle yer alıyor.

Sanatsal vizyonlarıyla öne çıkan 12 farklı sanatçının toplamda 38 eserinin bulunduğu 'True Essence' sergisi, her sanatçının kendine özgü yorumuyla sanatın temel ve saf halini keşfetmeyi amaçlıyor. Serginin seçkisi sanatçıların üretim dönemlerinin en önemli dönüm noktalarını ve en samimi oldukları eserleri dahil etmeye odaklanıyor. Farklı disiplinlerden eserlerin bir araya gelmesiyle oluşan bu sergi, sanatseverlere çok yönlü ve zengin bir deneyim sunuyor.

15 Eylül'e kadar devam edecek sergi, yaz boyunca farklı etkinlik ve atölye çalışmalarıyla sanatçıları ve konukları METT Bodrum’da bir araya getirecek.