Trafik kazası geçiren Müjde Ar: "Mutlak ölümden döndüm."

Müjde Ar, Etiler de trafik kazası geçirdi. Mercedes marka aracı ile halk otobüsünün çarpışması sonucu eşi Ercan Karakaş ve asistanıyla birlikte ölümden dönen sanatçı Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Müjde Ar'ın hayati tehlikesinin olmadığı, kendi isteğiyle ayağı, omuzu ve sırtından ödem indirici tedavi gördüğü birkaç gün hastanede istirahat edeceği öğrenildi.



Kaza sonrası Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Müjde Ar, "Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca belediye otobüsü bizi Akmerkez'in önünde biçti. Olacak şey değil." diyerek yaşadığı şoku anlattı. Yaşadığı travmanın ardından hafif ağrıları olduğunu belirten sanatçı; "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var." dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten sanatçı Müjde Ar, "Ben deprem oldu üzerimize bir bina yıkıldı sandım. Aracı ben kullanmıyordum, Ercan'la arkada oturuyordum. Aracı asistanım Gamze kullanıyordu. Otobüs şoförü bizi görmediğini söyledi" dedi. Eşi, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve dün akşam taburcu edildiğini belirten Müjde Ar, "Ben 50 yıldır araç kullanırım. Şehir bir garip olmuş, kimse kural tanımıyor. Denetleyen de yok. Sağımızdan solumuzdan sürekli motosiklet geçiyor, sıkıştıranlar oluyor." dedi.