Toruk MAGIC Derin Teknoloji’ye 2.5 milyon dolar değerleme

Makine öğrenimi ile yapay zekâ temelli yazılımlar geliştiren Toruk MAGIC Derin Teknoloji, yaptıkları yazılımlarla, doğru ürünleri/hizmetleri doğru müşterilere yönlendiren bir şirket. Teknopark İstanbul’un Beyoğlu Kuluçka Merkezi Cube Beyoğlu’nda faaliyetlerine devam eden Toruk MAGIC Derin Teknoloji, kurumsal hizmet olarak kullanılan MAGIC (Anlamlı Yapay Mantık) yöntemini, ‘dijital tanıtım süreçlerine adalet getirecek’ kiralanabilir yazılım hizmeti (SaaS) yapısına çevirecek bir proje üzerinde çalışıyor. Proje, ücretli ve ücretsiz tüm dijital pazarlama metotlarını içerisinde barındırırken, en önemli özelliğinin doğru müşteriye doğru ürünü göstermesi olduğu belirtiliyor.

Her coğrafyada aynı başarı garantisi!

Toruk MAGIC Deep Tech, geliştirdiği MAGIC yöntemi sayesinde pazarlama maliyetlerini azaltırken aynı zamanda satış miktarını artırıyor. Bu yöntem, Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan ABD'ye kadar her coğrafyada gerekli lokasyon optimizasyonlarıyla aynı başarıyı elde ediyor.

Alihan Çetin, “MAGIC sayesinde doğru kişiye doğru içeriği gösterebiliyoruz”

Toruk MAGIC Derin Teknoloji'nin CTO'su Alihan Çetin, yapay zekâ ve makine öğreniminin henüz kullanılmaya başladığı bu günlerin aslında geleceğe ışık tuttuğunu belirterek, derin teknoloji alanına yatırım yapmayan ve kendini yenilemeyen işletmelerin zorlanabileceğini dile getirdi. Alınan yatırımın MAGIC SaaS projesini geliştirmek ve uluslararası arenada boy göstermek için güzel bir imkân oluşturduğunu paylaşan Çetin sözlerine şu şekilde devam etti: “Yapay zekanın popüler olmadığı günlerde biz, MAGIC zekasının internet evrenindeki arama motorlarını, sosyal medya hesaplarını, internet reklamlarını eğitmesi için çalışıyorduk. Artık MAGIC sayesinde doğru kişiye doğru içeriği gösterebiliyoruz.”

Bilal Topçu, “Temel motivasyonumuz yenilikçi fikirlerin, projelerin gelişimine ortam sağlamak”

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul’da temel motivasyonlarının her zaman yenilikçi fikirlerin, projelerin gelişimine ortam sağlamak olduğunu belirtti. Bilal Topçu:

“12 üniversiteye ev sahipliği yapan derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul’un ve Türkiye’nin kendi tematik alanlarında ilk kuluçka merkezi olan Cube Beyoğlu; İstanbul’un kalbinde, aynı anda 400 girişimciye hizmet sunan bir ekosistem. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında önemli bir adım olan Cube Beyoğlu’unda en önem verdiğimiz şey; projelerin gelişimine ortam sağlamak ve bölgemizin lider Teknoparkı olmak için çalışmak. Kuluçka merkezlerimizin ekosisteminde yer alan girişimcilere sunduğumuz olanaklardan bazıları ise; ihtiyaç ve talebe göre belirlenen alanlarda eğitim ve etkinlikler, düzenli mentorluk, aylık periyotlarda durum takibi ve girişim gruplarıyla bir araya gelme, üniversiteler, kurumsal/global firmalar ile iş birlikleri ve yatırımcılarla birebir görüşme şeklinde. Toruk MAGIC Derin Teknoloji, Beyoğlu Kuluçka Merkezi Cube Beyoğlu ekosistemi içinde faaliyetlerine devam eden, makine öğrenimi ile yapay zekâ temelli yazılımlar geliştiren bir şirket. Geliştirdikleri proje ile ‘dijital tanıtım süreçlerine adalet getirecek kiralanabilir yazılım hizmeti’ sunma hedefi taşıyorlar. Üzerinde çalıştıkları ‘yapay zekayı eğiten dijital pazarlama modelinin geliştirilmesi’ projeleri için yatırım almaları hem ülkemiz hem de Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezimiz adına gurur verici bir gelişme. Bu projede emeği olan herkesi kutluyor, yatırım yapan iş insanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.