Tolga Mendi Gelibolu yolcusu

Ünlü oyuncu Tolga Mendi Gelibolu yolcusu. İşte detaylar...

Son yıllarda Rus yapımcıların odağında olan yakışıklı ve başarılı oyuncu Tolga Mendi, şimdilerde dünyanın yeni trend platformu olan dikey dizilerin aranılan oyuncusu olmaya başladı.

 

Gain platformunun yeni oluşumu için Gelibolu’da çekimleri gerçekleştirilen Gizli Bağlar adlı projede rol alan oyuncu, "Yenilikler her zaman iyidir, gündemi takip etmeye özen gösteririm, her yeni gün yeni bir başlangıca uyanıyoruz" dedi.

 

Yapımcılığını Ali Demir’in, yönetmenliğini Gül Sarıaltın’ın, senaristliğini ise Melike Vatansever’in üstlendiği dizide, oyuncu Pars adlı karaktere hayat veriyor. Pars ile Güneş’in etkileyici hikâyesinin anlatıldığı yapım, Gelibolu’nun muhteşem manzaralı şarap bağlarında çekiliyor.

 

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