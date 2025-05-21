Tokat'a gastronomi okulu

Hayat ve başarı hikayesiyle gündeme gelen Tokatlı dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı Şef Hüseyin Özer, memleketi Tokat’ta metruk bir binayı genç yetenekler için gastronomi okuluna dönüştürüyor.

Gastronomi dünyasında Silahsız Mehmetçikler olarak tanımladığı bu yeni kuşağı barışın elçileri olarak yetiştirmek isteyen Özer, projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz bir Türkiye" vizyonuna ithafen gerçekleştirdiğini ifade etti.

Dünya gastronomi sahnesinin önde gelen isimlerinden biri olan Michelin Yıldızlı şef Hüseyin Özer, memleketi Tokat’a anlamlı bir projeyle dönüyor.

Küçük yaşlarda ayrıldığı Tokat Reşadiye’den Londra'ya uzanan başarı yolculuğuyla Türkiye'nin gurur kaynağı olan Özer, doğup büyüdüğü topraklara sosyal ve eğitsel yönü güçlü bir yatırımla vefa borcunu ödemeye hazırlanıyor.

Kent merkezinde bulunan ve uzun süredir âtıl durumda olan tarihi bir binayı satın alan ünlü şef, yapıyı restore ederek gastronomi eğitimlerinin verildiği bir merkeze dönüştürecek. Özer, bu projeden elde edilecek tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını belirtti.

GENÇ ŞEFLER YETİŞECEK TÜRK MUTFAĞI DÜNYAYA AÇILACAK

Restorasyonun ardından hayata geçecek eğitim programıyla Tokatlı gençler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç yetenekler, dünya mutfağının inceliklerini öğrenme fırsatı bulacak. Özer, yalnızca başarılı şefler değil, aynı zamanda kendi restoranlarını kurabilecek donanımlı girişimciler yetiştirmeyi hedefliyor.

(İngiltere eski başbakanı Rishi Sunak ve Hüseyin Özer)

Gastronomi dünyasında Silahsız Mehmetçikler olarak tanımladığı bu yeni kuşağı barışın elçileri olarak yetiştirmek isteyen Özer, projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz bir Türkiye" vizyonuna ithafen gerçekleştirdiğini ifade etti.

(Hüseyin Özer ve İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson)

BARIŞ İÇİN YEMEK YAPACAĞIZ

Türk misafirperverliğini dünyaya tanıtacaklarını söyleyen şef Hüseyin Özer, "Ben Tokat'a bir şey yapmak istiyordum. Âtıl durumdaki evi alarak Mehmetçik okulu yapmaya karar verdim. İlk kazandığım parayla bir eğitim vakfı kurmuştum. Son kazandığım parayı da Mehmetçik Vakfı’na bağışlamak istiyorum. Burada şefler ve patronlar yetişecek, Türk kültürünü ve misafirperverliğini dünyaya tanıtacaklar. Barışın simgesi olarak gördüğüm bu projeyle dünyanın dört bir yanında Türk mutfağına dayalı restoranlar açılacak ve bu lokantalar barış yemeği sunacak. Hazır silahlar bırakıldı, barış sağlandı. Artık sevgiyi dünyanın her yerine götüreceğiz. Yemek ikram edeceğiz, insanlara candanlığımızı göstereceğiz" diye konuştu.