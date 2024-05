Together Food Hall’de Mantı 7 ile ev yapımı mantı keyfi

13 markayı aynı çatı altına toplayan konseptiyle fark yaratan Together Food Hall, herkese zevkine uygun, keyifli bir yemek yeme imkânı sunuyor. Yeme-içme ve eğlence alışkanlığını değiştiren Together Food Hall’un gözde lezzetlerinden biri de Mantı 7. Anadolu’nun lezzet ustalarının yaptığı gibi elde hazırlanan mantıları tatmak isterseniz, Ataşehir Watergarden AVM’deki Together sizi bekliyor.

Kökeni Çin’e dayanan, 13. yüzyıl itibarıyla Türk mutfağına da giren mantı, Anadolu’nun sevilen lezzetlerinden biri olarak yüzyıllardır tüketiliyor. Osmanlı Saray mutfağında önemli bir yer edinen mantının, Fatih Sultan Mehmet tarafından hemen her sabah yenildiği biliniyor. Mantı 7 de, mantının bu köklü tarihini ve eşsiz lezzetini bir adım daha ileri taşıyor.

Dünyanın ilk üzüm çekirdeği unundan mantısı

2011 yılında evde yaptıkları Kayseri yöresine özgü mantıyı, çevrelerinden gelen yoğun talep üzerine imal etmeye başlayan Mantı 7, hâlâ el yapımının doğallığını koruyarak, hiçbir katkı maddesi olmadan üretimlerini sürdürüyor. Özel baharatlar ve farklı unlar kullanarak kendini geliştiren marka, dünyanın ilk üzüm çekirdeği unundan mantısını yaptığı gibi glutensiz ve siyez unundan mantı üretimini de ilk defa Mantı 7 gerçekleştiriyor.

Padişahlara layık lezzet

İçi peynir dolgulu, bol tereyağıyla servis edilen piruhi mantıdan yağda kızartılarak yapılan Feraye’ye, haşlanarak ya da kızartılarak yenilen Kafkas mantısından yüzde 100 dana eti ve zengin baharatıyla tadına doyulmayan klasik bir ürün olan Kayseri bohça mantısına, yoğurtlu, cevizli ve tereyağlı sunumuyla enfes bir lezzet sunan Sinop mantısına kadar birçok yöreye özgü mantı seçeneği Together’daki Mantı 7’de sizi bekliyor.

Bu sırada menüde, Orta Asya Türklerinden bugünlere ulaşmış ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın çok sevdiği yemekler arasında olan saray üçgen mantısı da yer alıyor. Padişahlara layık lezzetleri, Together içinde yer alan Mantı 7’de denemeniz mümkün. Üstelik yakın zamanda mantıların paket olarak satışının gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

Adres: Watergarden Ataşehir AVM Havuz Katı

Telefon: 0216 208 45 10