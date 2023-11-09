Tiziana Terenzi’den Türkiye’ye iki hediye: Ephesos ve Tughra

Bağımsız, sanatsal ve yaratıcı dehanın eseri olan özel parfümlere adanmış İtalyan niş parfüm markası Tiziana Terenzi, Türkiye’ye ve Beymen’in 50. yılına özel iki yeni parfüm tasarladı. Tüm dünyada sadece Beymen mağazalarında satışa sunulan Ephesos ve Tughra’nın lansmanı için İtalya’dan gelen Tiziana Terenzi ve Paolo Terenzi, parfümleri önceki gün Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen lansmanla ilk kez tanıttı.

İlhamını Türkiye topraklarından alan, tamamıyla eşsiz eserler olan parfümlerin şişeleri el yapımı ve değerli malzemelerle süslendi. Kokuların içindeki her bir notadan şişe ve kapak üzerindeki tasarım çizgilerine kadar her detay, Türk siluetini hatırlatmayı amaçlıyor.

Ephesos, adını taşıyan efsanevi antik şehrin özünü yakalayan, ilgi çekici ve baştan çıkarıcı bir parfüm. Modern Türkiye'nin kıyısında yer alan, Anadolu'nun en büyük şehirlerinden biri olan Efes antik kentinin güzelliğinden ve görkeminden esinleniyor. Özgün bir meyve ve çiçek buketiyle oldukça romantik bir yolculuk sunuyor.

Tiziana ve Paolo Terenzi’nin Ayasofya ve Topkapı Sarayı ziyaretlerinde tanıştıkları, sultanın imzasını ve söz verişini ifade eden tuğra, ikiliye ilham oldu. Osmanlı kültürünün zarafetinden ve gizeminden esinlenen Tughra, odunsu ve baharatlı aromatik notalar arasında güçlü ve ateşli bir denge sunuyor.

Her iki parfümü de tasarlayan, İtalyan parfüm evinin sahibi Tiziana Terenzi ve Paolo Terenzi kardeşler. Kökleri 15. yüzyıla dayanan, mucit ve sanatçı ruhlu bir ailenin parçası, nesilden nesle aktarılan mesleğin üçüncü kuşağı Terenzi kardeşler, “Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine ve zengin kültürüne saygı duruşu niteliğinde iki parfüm tasarlamak büyük bir onur. Bu özel parfümler yoğun duygusuyla ruhunuzu beslerken, her kullanışınızda tıpkı bir nazar boncuğu gibi sizi koruyup, size şans getirecek.” dedi.