Tiyatrokare’nin ödüllü oyunları mart ayı programı

KAPALI GİŞE OYNAMAYA DEVAM EDEN ‘AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR’ÜN MART AYI PROGRAMI YİNE DOLU…KAHKAHALARLA GÜLERKEN BİR ANDA GÖZYAŞLARINIZI TUTAMADIĞINIZ BİR OYUN…

Yıllar sonra tiyatroya, “Ağaçlar Ayakta Ölür” ile dönen Nevra Serezli, dört yıldır oynadığı oyunda, yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü üstleniyor. Bugüne dek 11 farklı dalda ödül alan ve beş yıldır başarıyla sahnelenen oyunda, usta oyuncu Serezli’ ye Aziz Sarvan eşlik ediyor. Oyunun kadrosunda yer alan diğer oyuncular Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent, Beyza Vural … İspanyol yazar-şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ duygusal komedinin çevirisi ve oyunun yönetmenliğini Nedim Saban üstleniyor. İlk kez Kıbrıs Turnesine çıkacak olan oyun 18-19-20 Mart tarihlerinde Kıbrıs’ta sanatseverlerle buluşacak.

3 Mart Pazar 15:00 F.M.V Işık Okulları Nişantaşı

5 Mart Salı 20:30 Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi

9 Mart Cumartesi 20:30 Yalova

13 Mart Çarşamba 20:00 Ankara MEB Şura Salonu

14 Mart Perşembe 20:30 İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

18 Mart Pazartesi 20:30 Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Sarayı

19 Mart Salı 20:30 Girne Amerikan Üniversitesi

20 Mart Çarşamba 20:30 Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi

21 Mart Perşembe Mersin Mezitli Kültür Merkezi

24 Mart Pazar 19:00 Trump Kültür Merkezi

25 Mart Pazartesi 20:30 Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

2 Nisan Caddebostan Kültür Merkezi

‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ oyunun kısaca konusu: Çocuklarını bir uçak kazasında kaybetmiş olan bir ailenin tek varlığı torunlarıdır. Ancak, geleneklerine bağlı olan dede, hırsızlık yaparken yakaladığı torunu ile bağlarını kopartır. Yıllar geçtikten sonra, büyükanne, sağlık sorunları nedeniyle yaşamdan ayrılmadan önce torununu son kez görmek isteğine kapılır. Ancak dede, torunun nerede olduğunu bilmediği için bir dilek tut derneğine eşinin bu isteğinin yerine getirilmesi için torun rolü oynayacak birileri bulması için başvurur. Kendisine oynanan bu oyunu sorgulamadan kabul eden ve bir yalan içinde yaşamayı acı gerçeğe yeğleyen Büyükannenin dünyası, gerçek torunun boy göstermesiyle yıkılacaktır.

‘VEDA’ OYUNU, İSTANBUL’DAN SONRA BURSA, ANKARA VE İZMİR SEYİRCİSİYLE TEKRAR BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR.…

Ayşe Kulin’in çok sevilen, çok okunan romanı,‘Veda’ Nedim Saban’nın yönetiminde sahneye uyarlandı. Usta oyuncu Nevra Serezli’nin başrolünü üstlendiği ‘Veda’, Milli Mücadele dönemine ve bu dönemin hem acı hem de umut dolu olaylarına ışık tutuyor…

Yazar Ayşe Kulin’in son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikayesini konu alan Veda’nın oyuncu kadrosunda Nevra Serezli Leyla Feray, Aziz Savran, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu yer alıyor.

“Veda” Oyununun konusu: “Veda” oyunu Cumhuriyetin kurulduğu ilk günlerinin getirdiği değişim sancılarını ve gerilimi anlatıyor. Yazar Ayşe Kulin’in son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikayesini konu alan Veda’nın oyuncu kadrosunda Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Savran, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu yer alıyor.

Veda oyunu Mart ayında Nilüfer Tiyatro Festivali ve Karşıyaka Tiyatro Festtivaline katılacak.

1 Mart Cuma 20:30 Trump Kültür Merkezi

2 Mart Cumartesi 20:30 Çerkezköy AKM

4 Mart Pazartesi 20:30 Mall Of İstanbul

8 Mart Cuma 20:30 Kozyatağı Kültür Merkezi

10 Mart Pazar 19:00 Trump Kültür Merkezi

11 Mart Pazartesi 20:30 Nilüfer Tiyatro Festivali

12 Mart Salı 20:00 Ankara MEB Şura Salonu

15 Mart Cuma 20:30 İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

23 Mart Cumartesi 20:30 F.M.V. Işık Okulları Nişantaşı

8 SEZONDUR KAPALI GİŞE OYNANAN‘AHUDUDU’NUN MART AYI PROGRAMI

Tiyatrokare’nin 8 sezondur kapalı gişe oynanan Ahududu komedisinde, yalnızlığa çözüm bulduklarını düşünen Ahududu kadınlarını e Suna Keskin ve Melek Baykal oynuyor. Nedim Saban, Bülent Seyran, Cem Güler, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement, Murat Turhan ’ın diğer rollerde yer aldığı komedideki yorumuyla, Melek Baykal Dümbüllü Ödülü’nü, Suna Keskin ise Kartal Tiyatro Festivali Onur Ödülü’nü aldı.

Ahududu oyunun kısaca konusu şöyle: Oyun kahramanları olan iki yaşlı kadın bir konakta, yeğenleriyle birlikte münzevi bir hayat yaşamakta ve konağın tek kişilik bir küçük odasını günlük olarak kiralamaktadırlar. Ancak, kendilerinin yaşamış olduğu mutsuzluğun bir izdüşümü olarak değerlendirdikleri ve acıdıkları yalnız insanları, daha güzel bir hayata kavuşturmak için kimyasal bir formül bulduklarına inanırlar. Zehir kattıkları Ahududu likörünü içen kişiler acısız bir biçimde öbür dünyayı boylamaktadırlar.

1 Mart Cuma 20:30 İstanbul Trump Kültür Merkezi

3 Mart Pazar 19:00 İstanbul Trump Kültür Merkezi

10 Mart Pazar 15:00 / 18:30 F.M.V Işık Okulları Nişantaşı M. Benderli

17 Mart Pazar 15:00/19:00 Caddebostan Kültür Merkezi

TİYATROKARE’NİN YENİ OYUNU, YENİ HEYECANI

“ANNEM HEP DERDİ Kİ” MART AYINDA İLK KEZ SEYİRCİ İLE BULUŞUYOR

Tiyatrokare, 24 Martt’tan itibaren repertuarına Katherine Di Salvino’nun yazıp, Servet Aybar’ın Türkçeye kazandırdığı, Nedim Saban’ın uyarlayarak sahneye koyduğu Annem Hep Derdi Ki adlı komediyi repertuarına alacak.

Tiyatrokare yönetmeni Nedim Saban, İstanbul’a yeni taşınan bir çiftin aile ziyaretleriyle sımsıcak ama ışık bir hale gelen yeni komedi oyunu için, “Çok sıcak ,tatlı bir komedi olacak. Seyircilerimizin oyun sonunda annemhepderdiki hashagtiyle de bize katılmalarını istiyoruz. Bir kız tarafı var bir erkek tarafı var. En önemlisi bu.” açıklamasında bulundu.

Annem Hep Derdi Ki’de Renan Bilek, Bülent Seyran, Ayşe Erbulak, Ege Kökenli, Tuğrul Arsever, Ecmel İs, Murat Şahan oynuyor. Dekor tasarımı Anıl Ateş Işık’a ait.

24 Mart Pazar 15:00 / 18:30 F.M.V. Işık Okulları Nişantaşı

28 Mart Perşembe 20:30 Mall Of İstanbul

3 Nisan Çarşamba 20.30 Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi