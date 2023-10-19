Tiyatro günü

'Münasebetsiz' adlı tiyatro oyunları için Duru Tiyatro'ya provaya gelen ikili, prova esnasında gazetecilere poz verdiler.

Günler öncesinden biletlerin tükendiği akıcılık ve komediyi ustalıkla birleştiren ‘Münasebetsiz’ tiyatro oyunu için heyecanlı olduklarını belirten ikili, "Sezonun ilk oyunu olacağı için heyecanlıyız. Sağ olsun seyircilerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Olumlu tepkilerden dolayı mutluyuz." dedi.