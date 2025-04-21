Timur Savcı, boykot çağrısı nedeniyle Teşkilat dizisinden gönderilen Aybüke Pusat hakkında ilk kez konuştu!

BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Yapımcı Timur Savcı oldu. Savcı, birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

BİZ AYBÜKE PUSAT’LA BİR DAHA ÇALIŞMAYACAĞIZ GİBİ BİR AÇIKLAMA YAPMADIK

Yapımcı Timur Savcı’nın Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden çıkarılması ile ilgili tartışmalara dair açıklaması şöyle oldu: "TRT’nin iktisadiydi bu ve Trt bir açıklamayla hızlıca çıktı. Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke’de ofisteydi doğru yönetmek lazım bu mevzuyu diye. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu 'boykot yapın bu kanalı izlemeyin' deyince onlarda doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler. Bizimle ilgili şöyle bir durum yok 'Biz Aybüke Pusat’la bir daha çalışmayacağız' gibi bir açıklama yapmadık o

yüzden insanların algısı yanlış yerde"



TRT SÖZLEŞMELERİ ÖZEL SÖZLEŞMELERDİR KABUL EDERSENİZ İMZALAR ÇALIŞIRSINIZ

Timur Savcı sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bütün piyasa ve gazeteciler biliyor. TRT'ye iş yapıyorsanız o bir devlet kanalı "olumlu ya da olumsuz kırmızı ya da beyaz herhangi bir toplumsal siyasal mesele ile ilgili lütfen bir şey paylaşmayın" diyorlar. Çünkü şöyle bakıyorlar bu devletin kanalı herhangi bir tarafı üzecek, kızdıracak veya ekstra sevindirecek bir şey olmamasına özen gösteriyorlar. Ve TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir önceden bunu kabul ediyorsanız imzalar çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok."

TRT AYBÜKE'YE SEÇENEK SUNDU FAKAT AYBÜKE FAYDALANMADI

Aslı Şafak’ın Aybüke’ye başka bir dizide rol verir misiniz? sorusuna ise Yapımcı Timur Savcı’nın cevabı şöyle oldu: "Bizim Aybüke’yle sıkıntımızın olması için hiçbir sebep yok. Aybüke’nin gideceği dönemde bile bütün ekiple ve oyuncuyla konuşup onların duyguları ve ne yapmak istedikleriyle ilgili o süreçleri yönettik. Aybüke de bizim yıllardır çalıştığımız. Daha önce Söz adlı dizimizde de çalıştığımız gayet başarılı iyi bir oyuncu. Hala görüşüyoruz hala ofisimize gelip gidiyor. Ama insanlar ekstra bir mağdur durumu yaratıyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu TRT’nin doğal olarak tercihi ve iktisadı buna da bizim yapabileceğimiz bir şey yok hayat böyle bir şey."



AYBÜKE AMACININ SİYASİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Yapımcı Timur Savcı sözlerine şöyle devam etti: "Aybüke amacının siyasi olmadığını söyledi. TRT Aybüke’ye seçenek de sundu. O zaman amacının öyle olmadığını anlatan bir açıklama paylaşmasını istedi. Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı. Daha öncede paylaşımları vardı TRT dahil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgünler böyle bir şey olduğu için ve o durumda

bırakıldıkları için üzgünler."

BEN BU KAVGADA BİR TARAF DEĞİLİM

Yapımcı Timur Savcı sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal medya şöyle bir şey bir takım oradan kahramanlar çıkarmaya bir takım öcüler çıkarmaya çalışıyorlar ama er geç gerçekler anlaşılır. Bu kimsenin haklı çıkamayacağı bir konu. Ben bu kavgaların bir parçası olarak görmüyorum. Türkiye’de 7-8 kanal var ya ben 8 kanala iş yapıyorum. Benim çalışmadığım bir yer yok ben bir taraf değilim."

HANDE ERÇEL'İN YAPIMCISINDAN ELEŞTİRİLEN OYUNCULUĞUNAAÇIKLAMA!

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine Hande Erçel’in eleştirilen oyunculuğu ile ilgili ise Savcı şu sözleri söyledi: "Bence bir sorun yok. Hande müthiş disiplinli sıfır sorun ve işine odaklanan birisi. İnanmadığım birisi olsa zaten çalışmıyor olurduk."