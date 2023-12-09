The Lobby İstanbul açıldı

Mustafa Cankeser'in ev sahipliğini yaptığı The Lobby İstanbul, önceki gece Harbiye'de açılışını gerçekleştirdi. Doğuş Cabakcor'un sahne aldığı gecede Cabakcor, son dönemin popülerleri arasında olan 90'lar Türkçe pop ve Rap şarkılar ile de sevenlerini eğlendirdi. 

Sahne aldığı gecede sahneden önce soruları yanıtlayan Cabakcor, "Uzun zaman önce konuşmuştuk. En başından beri mekanın açılış halinde beraberdik." dedi.

Çalışmaya ve müziğe yoğun şekilde odaklandığını söyleyen DJ, "Son dönemde çıkan müzikler geçen yaza göre aynı seviyede değil. Benim de yeni şarkılarım olcak. Ama yaz yaklaşırken insanların enerjisi yüksek oluyor ve daha güzel üretiyorlar bence." diye konuşarak yaza doğru en güzel şarkıların yazıldığını dile getirdi. Son dönemde sahne fiyatlarının uçuk olması hakkında da konuşan Doğuş Cabakcor, "Global anlamda çok değil ancak Türkiye bazında çok yüksek rakamlar. DJ'ler de şu an yüksek alıyor sanırsam ama 25 milyon liraları gören yoktur diye düşünüyorum." dedi. 

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