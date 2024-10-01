The Body Shop’un Pumpkin Spice Vanilla serisi ile sonbaharın sihri cildinizde!

Cildinizi derinlemesine besleyen ve etkileyici aromasıyla adeta cilt bakımı ritüelinizi bir ziyafete dönüştüren The Body Shop bu serisinde, Pumpkin Duş Maskesi, Pumpkin Spice Vanilla Body Butter ve Pumpkin Spice Vanilla Duş Jeli olmak üzere üç benzersiz ürün sunuyor.

Pumpkin Duş Maskesi

Formülünde yer alan doğal kabak enzimleri ve kızılcık meyvesi tozu ile ciltteki ölü hücreleri nazikçe arındıran ve daha sağlıklı, pürüzsüz bir cilt dokusu yaratan Pumpkin Duş Maskesi, donuk ve pürüzlü cilt görünümüne hızlı bir çözüm sunarak banyo rutinlerinize etkili bir dokunuş katacak.

Pumpkin Spice Vanilla Body Butter

Cildinizi sonbaharın kurutucu etkilerine karşı korumak için yoğun nemlendirme sağlayan Pumpkin Spice Vanilla Body Butter hafif yapısı sayesinde cildiniz tarafından kolayca emilerek 96 saate kadar nem sağlayacak. Gana’dan elde edilen shea yağı ve Madagaskar vanilyası gibi özel içeriklerle formüle edilen bu benzersiz ürün, tatlı karamel, akçaağaç şurubu ve badem sütü notalarıyla sonbaharın büyüleyici kokusunu üzerinizde hissettirecek.

Pumpkin Spice Vanilla Duş Jeli

Sınırlı sayıda yer alan Pumpkin Spice Vanilla Duş Jeli, günlük duş keyfinizi bir üst seviyeye taşımak için kremsi ve kolayca köpüren yapısıyla cildinizi nazikçe temizleyecek ve cildinizde hoş bir koku bırakacak. İçeriğindeki %90 doğal kaynaklı bileşenlerle zenginleştirilmiş bu duş jeli, Madagaskar’dan vanilya özü, karamel, akçaağaç şurubu ve badem sütü notalarının birleşimiyle duştan sonra bile cildinizde kalıcı bir ferahlık bırakacak.

Tatlı ve baharatlı aromasıyla The Body Shop’un en lezzetli serisini keşfetmek ve sonbaharın büyüsünü cildinizde hissetmek için sizi mağazalarımıza ve https://www.thebodyshop.com.tr adresimize bekliyoruz.